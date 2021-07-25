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Де Дзерби: Бондаренко, Конопля и Мудрик - футболисты, которые мне очень нравятся

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Также рассказал и об амбициях "горняков"

Де Дзерби: Бондаренко, Конопля и Мудрик - футболисты, которые мне очень нравятся

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал матч против "Ингульца”, а также поделился мнением о молодых игроков команды:

– Кто из молодых футболистов может получить больше игрового времени, учитывая сложный календарь?

– Я хотел бы напомнить, что Траоре – 2001 года рождения, Соломон и Корниенко – 1999-го, Педриньо – 1998-го. Судаков, Мудрик, Тете, Маркос Антонио… У нас много молодых игроков. У них будут шансы себя показать.

– Вопрос касался Бондаренко, Конопли, Мудрика.

– Бондаренко, Конопля и Мудрик – футболисты, которые мне очень нравятся. Уверен, что на протяжении чемпионата у них будет возможность проявить себя. Тех, кто вышел на поле сегодня, я считаю более готовыми на данный момент для стартового состава.

– Вы приехали в Украину, где очень любят использовать катеначчо против “Шахтера”. Насколько вам интересно будет играть с такими соперниками, как сегодня? А их в Украине много.

– Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, “Шахтер” к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету.

И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло “Динамо”, а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать. Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с “инстинктом убийц”, чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что "Шахтер" победил "Ингулец" со счетом 2:1 и теперь возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Отметим, что на 69 минуте матча появился Георгий Судаков - единственный из трех названных молодых украинцев, который сыграл во вчерашнем поединке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Ефим Конопля Артем Бондаренко
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (2)
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pmentov11 (sssdf)
25.07.2021 в 08:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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2.dc (Николаев)
25.07.2021 в 08:37
Все правильно - нравятся, так это они пусть девчонкам нравятся, твое - шанс им давать. А вот куда при том афро-горняков девать ... ну, на то ты и Тренер... )
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