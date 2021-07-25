Де Дзерби: Бондаренко, Конопля и Мудрик - футболисты, которые мне очень нравятся

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал матч против "Ингульца” , а также поделился мнением о молодых игроков команды:

“ – Кто из молодых футболистов может получить больше игрового времени, учитывая сложный календарь?

– Я хотел бы напомнить, что Траоре – 2001 года рождения, Соломон и Корниенко – 1999-го, Педриньо – 1998-го. Судаков, Мудрик, Тете, Маркос Антонио… У нас много молодых игроков. У них будут шансы себя показать.

– Вопрос касался Бондаренко, Конопли, Мудрика.

– Бондаренко, Конопля и Мудрик – футболисты, которые мне очень нравятся. Уверен, что на протяжении чемпионата у них будет возможность проявить себя. Тех, кто вышел на поле сегодня, я считаю более готовыми на данный момент для стартового состава.

– Вы приехали в Украину, где очень любят использовать катеначчо против “Шахтера”. Насколько вам интересно будет играть с такими соперниками, как сегодня? А их в Украине много.

– Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, “Шахтер” к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету.

И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло “Динамо”, а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать. Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с “инстинктом убийц”, чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом", - сказал Де Дзерби.