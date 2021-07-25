Гармаш выйдет в нападении на игру против Газиантепа

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборах в Австрии. На этот раз "бело-синие" сыграют против турецкого "Газиантепа".

Наставник динамовцев Мирча Луческу выставил на этот поединок такой стартовый состав:

"Динамо": Бойко – Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик – Андриевский, Шапаренко, Леднев – Сидклей, Гармаш, Караваев.

Начало товарищеского матча - 18:00.