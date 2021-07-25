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Гармаш выйдет в нападении на игру против Газиантепа

Премьер-лига
(2 голосов)

Состав киевлян на контрольный матч

Гармаш выйдет в нападении на игру против Газиантепа

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборах в Австрии. На этот раз "бело-синие" сыграют против турецкого "Газиантепа".

Наставник динамовцев Мирча Луческу выставил на этот поединок такой стартовый состав:

"Динамо": Бойко – Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик – Андриевский, Шапаренко, Леднев – Сидклей, Гармаш, Караваев.

Начало товарищеского матча - 18:00.

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В статье: Динамо (Киев) Газиантеп ББ (Турция)
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
25.07.2021 в 17:53
Зачем вообще нужно было проводить этот матч, если выставлен этот непонятный состав? Какой смысл этой игры?Румыну что не надо наигрывать состав, или не надо игровая практика для нападающих?
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