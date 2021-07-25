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Гармаш выйдет в нападении на игру против Газиантепа
Состав киевлян на контрольный матч
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборах в Австрии. На этот раз "бело-синие" сыграют против турецкого "Газиантепа".
Наставник динамовцев Мирча Луческу выставил на этот поединок такой стартовый состав:
"Динамо": Бойко – Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик – Андриевский, Шапаренко, Леднев – Сидклей, Гармаш, Караваев.
Начало товарищеского матча - 18:00.
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
25.07.2021 в 17:53
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