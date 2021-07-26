Дозвониться до небес. Йовичевич по ходу первого тайма с Ворсклой "висел" на телефоне

Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника Ворскла – Днепр-1.

Полтавчане повели в счете уже на 9-й минуте. Шикарный гол удалось забить Руслану Степанюку. Данный счет сохраняется к перерыву.

А вот у днепрян игра в первом тайме не клеилась.

Понимал это и главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич. Коуч хоть и оставался внешне спокойным, но не раз и не два за эти 45 минут кому-то звонил по мобильному телефону.

С кем общался тренер, у кого просил совета или поддержки, остается неясным.

Что ж, посмотрим, сможет ли Йовичевич достучаться в перерыве до своих подопечных посредством прямого контакта.