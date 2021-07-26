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Дозвониться до небес. Йовичевич по ходу первого тайма с Ворсклой "висел" на телефоне
Игра в матче с Ворсклой у днепрян пока что не клеится
Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника Ворскла – Днепр-1.
Полтавчане повели в счете уже на 9-й минуте.
А вот у днепрян игра в первом тайме не клеилась.
Понимал это и главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич. Коуч хоть и оставался внешне спокойным, но не раз и не два за эти 45 минут кому-то звонил по мобильному телефону.
С кем общался тренер, у кого просил совета или поддержки, остается неясным.
Что ж, посмотрим, сможет ли Йовичевич достучаться в перерыве до своих подопечных посредством прямого контакта.
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