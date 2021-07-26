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Дозвониться до небес. Йовичевич по ходу первого тайма с Ворсклой "висел" на телефоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра в матче с Ворсклой у днепрян пока что не клеится

Дозвониться до небес. Йовичевич по ходу первого тайма с Ворсклой "висел" на телефоне

Новина українською

Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника Ворскла – Днепр-1.

Полтавчане повели в счете уже на 9-й минуте. Шикарный гол удалось забить Руслану Степанюку. Данный счет сохраняется к перерыву.

А вот у днепрян игра в первом тайме не клеилась.

Понимал это и главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич. Коуч хоть и оставался внешне спокойным, но не раз и не два за эти 45 минут кому-то звонил по мобильному телефону.

С кем общался тренер, у кого просил совета или поддержки, остается неясным.

Что ж, посмотрим, сможет ли Йовичевич достучаться в перерыве до своих подопечных посредством прямого контакта.

Дозвониться до небес. Йовичевич по ходу первого тайма с Ворсклой "висел" на телефоне - изображение 1
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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
26.07.2021 в 22:17
"- Да. Александр Шовковский понимает, какие у нас предложения, что мы хотим, наш план на игру. Нам было очень важно, чтобы было еще два глаза на трибуне. Но не просто, чтобы в конце первого тайма была какая-то информация. Разница в том, что у нас есть информация прямо в момент действий. Он смотрит момент, сразу его обрезает и через 20 секунд, в зависимости от скорости wi-fi, мне приходит видео, и я могу уже посмотреть." (с) Мальдера. И действительно: -Зачем Довбык в лифчике бегает???
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