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Фенербахче назвал дату спарринга с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне сыграют с турецкой командой 4 августа

Фенербахче назвал дату спарринга с Динамо

fenerbahce.org

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с турецким "Фенербахче".

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, поединок состоится в Стамбуле 4-го августа на "Олимпийском" стадионе имени Ататюрка. Начало встречи — в 19:00.

Напомним, 1-го августа "Динамо" проведет матч 2-го тура чемпионата Украины против "Вереса".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Фенербахче

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