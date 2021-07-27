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Фенербахче назвал дату спарринга с Динамо
Киевляне сыграют с турецкой командой 4 августа
fenerbahce.org
Киевское "
Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, поединок состоится в Стамбуле 4-го августа на "Олимпийском" стадионе имени Ататюрка. Начало встречи — в 19:00.
Напомним, 1-го августа "Динамо" проведет матч 2-го тура чемпионата Украины против "Вереса".
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Источник:Фенербахче
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