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Шаблий: Кулач значительно усилит атаку Динамо и поднимет конкуренцию в составе
Агент плохого не посоветует
instagram.com/shablii_vadim
Агент Владислава Кулача Вадим Шаблий прокомментировал
"Лучший бомбардир прошлого сезона Владислав Кулач подписал контракт с чемпионом страны – киевским "Динамо". Соглашение с нападающим рассчитано на 2+1 года.
Думаю, что Влад значительно усилит атаку "Динамо" и поднимет конкуренцию в составе. Желаю ему в новом сезоне обновить личный рекорд по забитым мячам!" – написал Шаблий.
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Источник:Instagram
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