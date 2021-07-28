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Шаблий: Кулач значительно усилит атаку Динамо и поднимет конкуренцию в составе

Премьер-лига
(2 голосов)

Агент плохого не посоветует

Шаблий: Кулач значительно усилит атаку Динамо и поднимет конкуренцию в составе

instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Агент Владислава Кулача Вадим Шаблий прокомментировал подписание своим клиентом контракта с "Динамо".

"Лучший бомбардир прошлого сезона Владислав Кулач подписал контракт с чемпионом страны – киевским "Динамо". Соглашение с нападающим рассчитано на 2+1 года.

Думаю, что Влад значительно усилит атаку "Динамо" и поднимет конкуренцию в составе. Желаю ему в новом сезоне обновить личный рекорд по забитым мячам!" – написал Шаблий.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач Вадим Шаблий
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