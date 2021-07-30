Тренер Руха: Подготовим Ворскле некоторые сюрпризы

Ассистент Ивана Федыка в "Рухе" Виталий Романюк поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ворсклы".

"Хотел бы отметить, что футболисты правильно отреагировали на поражение в матче с "Металлистом-1925". Их настроение на тренировке, отношение к работе является профессиональным. Во время занятия ребята работали с большой самоотдачей. Нет до них никаких вопросов.

"Ворскла" – мощная команда, которая играет в очень агрессивный футбол. Конечно, мы проанализируем нашего соперника. Внесем определенные коррективы в нашу игру. Укажем нашим игрокам на сильные стороны полтавской команды. Подготовим некоторые сюрпризы, которые поставят нашего соперника в неудобное положение.

Для профессиональных спортсменов нет большой сложности сыграть две, а то и три игры в неделю. Тем более, это только начало сезона. Есть современные системы восстановления футболистов. Поэтому нас ждет непростой матч. Не забывайте, что для нас это будет второй выездной поединок подряд. Это играет свою роль, ведь через дальние переезды мы теряем время на восстановление.

Все же после нашего неудачного дебюта в новом сезоне, надеюсь, ребята правильно отреагируют и с хорошим настроением и отличными эмоциями поедут в Полтаву за положительным результатом. Стремимся, как говорится, реабилитироваться перед нашими болельщиками", – сказал Романюк.