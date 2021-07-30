  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Руха: Подготовим Ворскле некоторые сюрпризы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Руха: Подготовим Ворскле некоторые сюрпризы

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится 1 августа

Тренер Руха: Подготовим Ворскле некоторые сюрпризы

Фото: ФК Рух

Новина українською

Ассистент Ивана Федыка в "Рухе" Виталий Романюк поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ворсклы".

"Хотел бы отметить, что футболисты правильно отреагировали на поражение в матче с "Металлистом-1925". Их настроение на тренировке, отношение к работе является профессиональным. Во время занятия ребята работали с большой самоотдачей. Нет до них никаких вопросов.

"Ворскла" – мощная команда, которая играет в очень агрессивный футбол. Конечно, мы проанализируем нашего соперника. Внесем определенные коррективы в нашу игру. Укажем нашим игрокам на сильные стороны полтавской команды. Подготовим некоторые сюрпризы, которые поставят нашего соперника в неудобное положение.

Для профессиональных спортсменов нет большой сложности сыграть две, а то и три игры в неделю. Тем более, это только начало сезона. Есть современные системы восстановления футболистов. Поэтому нас ждет непростой матч. Не забывайте, что для нас это будет второй выездной поединок подряд. Это играет свою роль, ведь через дальние переезды мы теряем время на восстановление.

Все же после нашего неудачного дебюта в новом сезоне, надеюсь, ребята правильно отреагируют и с хорошим настроением и отличными эмоциями поедут в Полтаву за положительным результатом. Стремимся, как говорится, реабилитироваться перед нашими болельщиками", – сказал Романюк.

Напомним, матч "Ворскла" - "Рух" состоится 1 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Романюк Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
30.07.2021 в 09:10
) ... не надо больше сюрпризов, они уже наелись ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...