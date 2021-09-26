Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря уже пятая, Металлист 1925 - девятый. Таблица УПЛ 2021/22
Следим за ситуацией в таблице
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|25-2
|+23
|25
|2
|Шахтер
|9
|7
|1
|1
|23-5
|+18
|22
|3
|Ворскла
|9
|5
|3
|1
|16-7
|+9
|18
|4
|ФК Александрия
|9
|5
|2
|2
|10-7
|+3
|17
|5
|Заря
|9
|5
|2
|2
|20-9
|+11
|17
|6
|Десна
|9
|5
|1
|3
|13-14
|-1
|16
|7
|СК Днепр-1
|9
|5
|1
|3
|13-12
|+1
|16
|8
|Верес
|9
|3
|2
|4
|9-12
|-3
|11
|9
|Металлист 1925
|9
|3
|1
|5
|8-13
|-5
|10
|10
|Рух
|9
|2
|2
|5
|6-12
|-6
|8
|11
|Колос
|8
|2
|2
|4
|5-13
|-8
|8
|12
|Ингулец
|8
|2
|1
|5
|8-14
|-6
|7
|13
|ФК Львов
|9
|1
|3
|5
|6-14
|-8
|6
|14
|ФК Минай
|8
|1
|3
|4
|6-11
|-5
|6
|15
|Черноморец
|8
|1
|2
|5
|9-21
|-12
|5
|16
|ФК Мариуполь
|9
|1
|1
|7
|12-23
|-11
|4
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