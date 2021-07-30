Дженоа договорился о покупке форварда Аталанты. Супряга остается в Динамо

" Дженоа " активно работает над подписанием форварда "Аталанты" Сама Ламмерса.

Как сообщает Calciomercato, вчера представители клубов провели очередную встречу, на которой трансфер был фактически подтвержден.

Как это принято в Италии, генуэзцы арендуют Ламмерса с правом обязательного выкупа.

Отмечается, что переход Ламмерса фактически закроет двери для украинца Владислава Супряги, по которому "Дженоа" также активно вел переговоры.