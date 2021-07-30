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Дженоа договорился о покупке форварда Аталанты. Супряга остается в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сам Ламмерс переходит в Дженоа, закрывая двери для Супряги

Дженоа договорился о покупке форварда Аталанты. Супряга остается в Динамо

Новина українською

"Дженоа" активно работает над подписанием форварда "Аталанты" Сама Ламмерса.

Как сообщает Calciomercato, вчера представители клубов провели очередную встречу, на которой трансфер был фактически подтвержден.

Как это принято в Италии, генуэзцы арендуют Ламмерса с правом обязательного выкупа.

Отмечается, что переход Ламмерса фактически закроет двери для украинца Владислава Супряги, по которому "Дженоа" также активно вел переговоры.

Также напомним, что сегодня "Динамо" уже внесло Супрягу в заявку на новый сезон УПЛ.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга Сам Ламмерс
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (10)
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Fishing 555 (Rivne)
30.07.2021 в 20:16
Да нікому ця деревина не треба.
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+1
-1
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ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:10
Инопланетяне так и не высадились, жаль, а я их так ждал...
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 20:02
И так все это знали, что он ваш)))))))
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0
-1
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.07.2021 в 19:59
Задовбали ви вже з двома суперфорвардами Супрягою та Яремчуком...напишіть ще завтра,що Реал з Барсою обома відразу цікавляться,поділить не можуть...Роналду в 50млн оцінюють,а тут-два дерева по 10 і 25 відповідно...подарувати комусь з доплатою,перехреститись і забути...
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+1
-3
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Spokoyno (Київ)
30.07.2021 в 20:20
А скільки КР7 років? Тобто скільки він може відбігати? А ці у три ... п'ять разів довше! Тому і ціна така.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
30.07.2021 в 19:57
Шо, опять?
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+1
-2
Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 19:56
Супряга пускай будет в ДК.
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
30.07.2021 в 19:55
Чого одразу лишається... В оренду Чорноморцю здадуть чи Дніпру, а може Ворсклі...
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+3
-1
kukarekin (Одесса)
30.07.2021 в 20:01
Это ложные запуски от суркисни как и по мыколенко с цыганковым
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+1
-3
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Spokoyno (Київ)
30.07.2021 в 20:18
Ну особи з мізками... Зазвичай не вірять що СуВсеКу... Утім одеситам це наразі важко довести У них ніхто не бажає на гарних гравців для Чорноморця витратися, проте винні як завжди братки Су... І наразі Ігорьок не Мессі з Кейном підігнав, а якусь лабуду
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