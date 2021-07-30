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Дженоа договорился о покупке форварда Аталанты. Супряга остается в Динамо
Сам Ламмерс переходит в Дженоа, закрывая двери для Супряги
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Как сообщает Calciomercato, вчера представители клубов провели очередную встречу, на которой трансфер был фактически подтвержден.
Как это принято в Италии, генуэзцы арендуют Ламмерса с правом обязательного выкупа.
Отмечается, что переход Ламмерса фактически закроет двери для украинца Владислава Супряги, по которому "Дженоа" также активно вел переговоры.
Также напомним, что сегодня "Динамо" уже внесло Супрягу
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