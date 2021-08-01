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Ингулец - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Заря", украинская Премьер-лига, 2 августа 2021

Ингулец - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

В своем стартовом матче сезона "Ингулец" встретился с донецким "Шахтером". Команда вышла играть по схеме в пять защитников, однако от двух голов в первом тайме это их не уберегло. До финального свистка удалось сделать счет 2:1, однако в атаке особого конструктива все равно не было. Президент "казаков" Александр Поворознюк пообещал: "Через неделю мы увидим другой "Ингулец". Осталось дождаться.

У "Зари" первый блин также получился комом. Несмотря на в целом не самый плохой матч, луганчане проиграли "Александрии", не сумев реализовать свои моменты. Чтобы претендовать на бронзу (или даже что-то большее), обязательно нужно побеждать. А потому мы ожидаем достаточно напряженный матч.

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Смотрите матч второго тура УПЛ в понедельник, 2-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ингулец" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Заря" на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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MARTOHA (Винница)
01.08.2021 в 14:31
Зоря -інгулец 2-0
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