Ингулец - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

В своем стартовом матче сезона "Ингулец" встретился с донецким "Шахтером". Команда вышла играть по схеме в пять защитников, однако от двух голов в первом тайме это их не уберегло. До финального свистка удалось сделать счет 2:1, однако в атаке особого конструктива все равно не было. Президент "казаков" Александр Поворознюк пообещал: "Через неделю мы увидим другой "Ингулец". Осталось дождаться.

У "Зари" первый блин также получился комом. Несмотря на в целом не самый плохой матч, луганчане проиграли "Александрии", не сумев реализовать свои моменты. Чтобы претендовать на бронзу (или даже что-то большее), обязательно нужно побеждать. А потому мы ожидаем достаточно напряженный матч.

Смотрите матч второго тура УПЛ в понедельник, 2-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ингулец" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.