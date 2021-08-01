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Мариуполь - Десна 1:2. Когда вернется VAR?

Премьер-лига
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(5 голосов)

Большие вопросы к решающему голу

Мариуполь - Десна 1:2. Когда вернется VAR?

Фото: Анатолій Спиця

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

30 градусов тепла - температура не для футбола. В такую погоду в принципе делать особо ничего не хочется, а главной задачей для человека становится выживание. Однако такие у нас погодные условия, что, либо играть в такую погоду летом, либо начинать чемпионат позже, и доигрывать зимой при минус 15. Выбор сделан в пользу жары.

В Мариуполе температура держалась высокой, а потому не стоило ждать от сегодняшнего матча каких-то запредельных скоростей. И тем более чего-то требовать от игроков. Большую часть первого тайма футболисты просто перекатывали мяч от одного к другому, без особых попыток создать что-то стоящее. Особенно это касалось "северных гостей", у которых за тайм практически не набежало опасных моментов.

"Мариуполь" играл острее, хоть и самые интересные удары были из-за пределов штрафной площади. Чаще других оттуда пробивали Мишнев и Топалов, которым мы отдаем звание самых ценных футболистов первых 45 минут. Ответственно за мячи цеплялся Кулаков, активность на флангах обеспечивал Стасюк. Был даже гол ближе к перерыву, но из-за офсайда Кулакову пришлось прекратить празднование.

По закону сохранения вселенной, где есть что-то положительное, всегда рядом вы найдете и вещь отрицательную. Героем со знаком минус для "приазовцев" стал Алексей Кащук. Мы не знаем, с какими мыслями юный чемпион мира шел в опасный подкат в центре поля, но вряд ли в тот момент он помнил о наличии одного "горчичника". После своей глупости вингер увидел желтый свет во второй раз и досрочно отправился в тенек. Английский писатель Стэл Павлоу говорил, что жара влияет на способность человека логически мыслить. Возможно, в этом и была причина фола Кащука.

Забившая неделю назад три гола "Десна" сегодня вперед особо не бежала. За весь первый тайм можно вспомнить несколько проходов Гуцуляка, которого сватали в "Днепр-1", и удар головой от Завийского. Все. И это при том, что 15 минут команда имела преимущество на одного футболиста, а также ударную мощь в виде Калитвинцева, Тотовицкого, Будковского и Гуцуляка. От таких имен хочется большего.

После перерыва гости, стоит отдать им должное, прибавили в движении. И сразу пришло три момента подряд. Дважды опасно бил Завийский (в Мишнева и выше), а также после стандарта мог забивать Селин. Удару Евгения помешал Кудрик, правда мог это сделать уже из-за линии ворот. Как бы там ни было, гол не засчитали. "Мариуполь" же стал больше прижиматься к своим владениям, делая ставки на контратаки. Маркевич оживлял игру заменами, сделав 3-4 подсказки игроку, которого называл Митя. Или Витя.

Доподлинно неизвестно, к кому именно пытался достучаться Остап Миронович, но очень скоро "приазовцы" повели в счете. Микитишин вовремя откликнулся на передачу из глубины, продавил Жука и отдал своевременный пас на Кулакова. Второй забил свой второй гол во втором матче - 1:0. Не спешите критиковать "Десну", ведь очень скоро счет снова стал равным. Калитвинцев ускорился на правом фланге, прострелил в штрафную, где Стасюк проиграл позицию Будковскому - форвард в касание восстановил паритет.

Матч шел к ничейному результату, который, если судить исключительно по действиям игроков, устроил бы обе стороны. Но все вышло иначе. Одна из последних атак "Десны", навес в штрафную на Безбородько, касание (?) Тотовицкого, удар от форварда - 1:2. Вот так все просто, спросите вы? Не совсем. Повтор, к сожалению, показал, что нападающий был в явном офсайде, однако без видеоповтора ничего исправить не получилось. Гол засчитан, мяч в центральном круге, финальный свисток.

"Десна" продолжает идти без потерь на старте сезона, но за сегодняшние 90 минут к ним накопилось немало вопросов.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Денис Сердюк (Полтава)
ФК Мариуполь - Десна 1:2
Голы: Андрей Кулаков 65 - Филипп Будковский 71, Денис Безбородько 90+2
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 57), Олег Очеретько (Никита Петерман 57), Дмитрий Мишнев (Марк Мампасси 73), Алексей Кащук, Сергей Горбунов (Александр Драмбаев 79), Андрей Кулаков (Михаил Хромей 73), Петр Стасюк
Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Евгений Цымбалюк (Вадим Жук 46), Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 72), Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Тарас Завийский, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 72), Филипп Будковский, Евгений Селин
Предупреждения: Алексей Кащук 28, Алексей Кащук 35, Сергей Чоботенко 78 - Владислав Калитвинцев 49, Александр Сафронов 64
Удаление: Алексей Кащук 35

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов)
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Комментарии (46)
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Emperor71 (Чернігів)
01.08.2021 в 19:27
Десна грою нагадала минулорічний Шахтар, коли без ударів м'яч намагалися завести у ворота, а ще бажано і півкоманди щоб туди разом з м'ячем зайшло. При тому, що немає гравця з пасом в центрі, під нападниками. У відповідь отримувала одну небезпечну контратаку за іншою, якраз з ударами з будь-якої позиції. Якби моя воля, я б цього Кулакова забрав у Десну...У другому таймі додали і незарахований чистий гол, за нього компенсація в кінці матчу.
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0
0
surzhik (Чернігів)
01.08.2021 в 19:20
Перший тайм - гра Арвеладзе в опорній зоні провальна, Домбровський набагато краще зіграв. Жук- рівень середняка першої лігі. Дуже потрібні захісники, якщо підуть травми чи дискваліфікації хто гратиме? А по грі - нічія.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:21
да, Домбровский намного лучше, странно, что банку греет он второй матч
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+1
-1
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kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:21
Жук ніколи не грав в УПЛ, маємо те що маємо.
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+1
-1
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IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 19:19
Будка в 10 упиралась как могла,а в 11 перед фк педриньям ходят по полю и раздвигают ноги)) во истину шлюхи даунбасские
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+1
-3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 19:29
Убейся
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0
0
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kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:17
Дякуйте, що ще не поставили на 14-00, бо у 19-30 сьогодні 2 гри.
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0
-2
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kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:15
До речі коли Сєлін пробивав головою теж гол був: воротар виніс зза лінії.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:17
Был!! и при 0-1 игра была бы совсем другой...
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+2
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:18
Цілком може бути. ВАР або у всіх або ніде.
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:11
Мариуполь, 35°... жестоко ставить игру на 17.00 , можно ведь сделать на 19 и 21.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:12
все матчти нельзя поставить на такое время. да и в Испании и Италии играют при такой жаре и ничего. не жалуются.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:13
Сегодня нет матча на 21... есть 17.00 и 19.30
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:14
Матчі ставлять на той час на який вкаже дєнісов. Для клубів з ахмопулу.
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:16
simargl (Чернигов), ну, на сколько я знаю, раньше как-то говорили, что СБУ не разрешает играть матчи в Мариуполе, когда потемнеет в связи с целью безопасности. Поэтому в темное время в 21:30 в Мариуполе не могли бы.
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 19:13
Придумал! Не Динамо же ставить на это время! Им надо перенести время, день, стадион, ВАР..............
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+1
-5
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simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:14
Точно )))!!!!
+1
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 19:26
Так а кто мешал овнофутболам поставить игру на 19:30?????
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.08.2021 в 19:10
Питання в тім, чи доторкнувся Тотовицький спиною м'яча. Якщо так, то офсайд. Асистенту важко було побачити той дотик, тому він і не зафіксував офсайд. Йому із дотиком мав підказати арбітр в полі. Можливо і підказав. А ось м'яч після удару гравця Десни повністю перетнув лінію. Також важко було в динаміці це розгледіти, але це результативна помилка.
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+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:14
вот-вот. Как-то я смотрю про этот момент мало кто хочет обращать внимание. когда мяч пересек линию ворот от удара игрока Десны
Ответить
+2
0
surzhik (Чернігів)
01.08.2021 в 19:25
А чи не від захісника полетів мяч до Безбородько?
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.08.2021 в 19:09
Судья был за Десну.
Ответить
+2
-6
surzhik (Чернігів)
01.08.2021 в 19:25
А зеленський за Кривбасс
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 19:07
Голубые, не сравнивайте то что сделали с Черноморца с Мариуполем! Мариуполь точно уж не хуже Ворсклы выступил бы в еврокубках! Про судейство нет смысла даже говорить, как выгодно "кому-то", так мочат!
Ответить
+1
-8
Hanter44 (Baburka)
01.08.2021 в 19:07
Когда вернется ВАР?Посмотрите: ВАР-это тот же свидетель,а свидетели не всегда и не всем удобны.Как в данном случае Рябоконь благодарит судьбу,что ВАРа не было
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 19:11
Вернётся когда будет кому-то выгодно!
Ответить
0
-7
avatar
kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:16
Ахметову?
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:05
Так или иначе победили. Но защита Десны вызывает панические настроения!!! Её просто нет !!! А еще очень мало ударов в створ!!! Арбитрам, конечно видней ... но квалификацию они с ВАР потеряли... Судья сначала проспал выбитый из ворот мяч после удара Будковского...
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+1
-3
surzhik (Чернігів)
01.08.2021 в 19:28
Захист Десни дуже турбує, і в опорну зону краще Домбровського, перщий тайм тому підтвердження
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+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 19:03
Жаль мариков, играли лучше, но боковой-тормоз.
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+3
-5
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:14
Тормоз, гол не заметил
Ответить
+3
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 19:16
Ну там было сложнее заметить
0
-3
Hanter44 (Baburka)
01.08.2021 в 19:01
Десна продемонстрировала полную несостоятельность.Стало понятно,что без судейской помощи и регулярных удалений у противника они не способны выиграть.И вот вопрос:где в это время ,когда забивался последний гол был плешивый лайнсмен?
Ответить
+4
-8
Лекарь (село Дарница)
01.08.2021 в 19:02
К удалению никаких вопросов не может быть. Так что не надо тут заливать.
Ответить
+7
-4
Hanter44 (Baburka)
01.08.2021 в 19:08
А вот Калитвинцева,за подобные нарушения,судья прощал.
+3
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.08.2021 в 19:12
Ти про що, Бабурка? Калитвинцев свою жовту отримав за зрив атаки. І ще був у нього після того дрібний фол, який на жовту не тягнув. І все. Роззуй очі.
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 19:06
Удаление по делу !!! Очень грубо и агрессивно... нервы.
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:01
второй гол был забит с оффсайда, но с другой стороны не был засчитан гол, который пересек линию ворот, так что.. где-то отняли, где-то добавили
Ответить
+5
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 19:04
А где ты видел чёткий повтор?
Ответить
+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:05
ну по тем повторам что показывали, был виден зазор.
+3
-3
Hanter44 (Baburka)
01.08.2021 в 19:09
Так только 100% слепой(как плешивый лайсмен) не мог заметить.
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:13
Hanter44 (Baburka), и лайнсмен не заметил возможныый первый гол, котоырй пересек линию ворот.
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
01.08.2021 в 19:00
Надо увидеть повтор второго мяча Десны. Во время паса в штрафную забивший игрок не был во вне игры, как мне показалось. А вот к касанию в штрафной есть вопросы.
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 19:00
Ну вот Десна опять вернулась на первое место лиги.
Ответить
+2
-2
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kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 19:01
Так, згідно алфавіту. І дві наступні гри вдома.
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0
-1
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kotigorok (Чернігів)
01.08.2021 в 18:58
Ніколи! І це було б краще для усіх.
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0
-2


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