Мариуполь - Десна 1:2. Когда вернется VAR?

30 градусов тепла - температура не для футбола. В такую погоду в принципе делать особо ничего не хочется, а главной задачей для человека становится выживание. Однако такие у нас погодные условия, что, либо играть в такую погоду летом, либо начинать чемпионат позже, и доигрывать зимой при минус 15. Выбор сделан в пользу жары.

В Мариуполе температура держалась высокой, а потому не стоило ждать от сегодняшнего матча каких-то запредельных скоростей. И тем более чего-то требовать от игроков. Большую часть первого тайма футболисты просто перекатывали мяч от одного к другому, без особых попыток создать что-то стоящее. Особенно это касалось "северных гостей", у которых за тайм практически не набежало опасных моментов.

"Мариуполь" играл острее, хоть и самые интересные удары были из-за пределов штрафной площади. Чаще других оттуда пробивали Мишнев и Топалов, которым мы отдаем звание самых ценных футболистов первых 45 минут. Ответственно за мячи цеплялся Кулаков, активность на флангах обеспечивал Стасюк. Был даже гол ближе к перерыву, но из-за офсайда Кулакову пришлось прекратить празднование.

По закону сохранения вселенной, где есть что-то положительное, всегда рядом вы найдете и вещь отрицательную. Героем со знаком минус для "приазовцев" стал Алексей Кащук. Мы не знаем, с какими мыслями юный чемпион мира шел в опасный подкат в центре поля, но вряд ли в тот момент он помнил о наличии одного "горчичника". После своей глупости вингер увидел желтый свет во второй раз и досрочно отправился в тенек. Английский писатель Стэл Павлоу говорил, что жара влияет на способность человека логически мыслить. Возможно, в этом и была причина фола Кащука.

Забившая неделю назад три гола "Десна" сегодня вперед особо не бежала. За весь первый тайм можно вспомнить несколько проходов Гуцуляка, которого сватали в "Днепр-1", и удар головой от Завийского. Все. И это при том, что 15 минут команда имела преимущество на одного футболиста, а также ударную мощь в виде Калитвинцева, Тотовицкого, Будковского и Гуцуляка. От таких имен хочется большего.

После перерыва гости, стоит отдать им должное, прибавили в движении. И сразу пришло три момента подряд. Дважды опасно бил Завийский (в Мишнева и выше), а также после стандарта мог забивать Селин. Удару Евгения помешал Кудрик, правда мог это сделать уже из-за линии ворот. Как бы там ни было, гол не засчитали. "Мариуполь" же стал больше прижиматься к своим владениям, делая ставки на контратаки. Маркевич оживлял игру заменами, сделав 3-4 подсказки игроку, которого называл Митя. Или Витя.

Доподлинно неизвестно, к кому именно пытался достучаться Остап Миронович, но очень скоро "приазовцы" повели в счете. Микитишин вовремя откликнулся на передачу из глубины, продавил Жука и отдал своевременный пас на Кулакова. Второй забил свой второй гол во втором матче - 1:0. Не спешите критиковать "Десну", ведь очень скоро счет снова стал равным. Калитвинцев ускорился на правом фланге, прострелил в штрафную, где Стасюк проиграл позицию Будковскому - форвард в касание восстановил паритет.

Матч шел к ничейному результату, который, если судить исключительно по действиям игроков, устроил бы обе стороны. Но все вышло иначе. Одна из последних атак "Десны", навес в штрафную на Безбородько, касание (?) Тотовицкого, удар от форварда - 1:2. Вот так все просто, спросите вы? Не совсем. Повтор, к сожалению, показал, что нападающий был в явном офсайде, однако без видеоповтора ничего исправить не получилось. Гол засчитан, мяч в центральном круге, финальный свисток.

"Десна" продолжает идти без потерь на старте сезона, но за сегодняшние 90 минут к ним накопилось немало вопросов.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Денис Сердюк (Полтава)

ФК Мариуполь - Десна 1:2

Голы: Андрей Кулаков 65 - Филипп Будковский 71, Денис Безбородько 90+2

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 57), Олег Очеретько (Никита Петерман 57), Дмитрий Мишнев (Марк Мампасси 73), Алексей Кащук, Сергей Горбунов (Александр Драмбаев 79), Андрей Кулаков (Михаил Хромей 73), Петр Стасюк

Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Евгений Цымбалюк (Вадим Жук 46), Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 72), Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Тарас Завийский, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 72), Филипп Будковский, Евгений Селин

Предупреждения: Алексей Кащук 28, Алексей Кащук 35, Сергей Чоботенко 78 - Владислав Калитвинцев 49, Александр Сафронов 64

Удаление: Алексей Кащук 35