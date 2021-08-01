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Фанаты Динамо повесили на игре с Вересом баннер Шахтера, написав на нем "Убирайтесь в Мариуполь"

Премьер-лига
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(11 голосов)

Очередная акция бело-синих

Фанаты Динамо повесили на игре с Вересом баннер Шахтера, написав на нем "Убирайтесь в Мариуполь"

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Во время матча второго тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Вересом" фанаты киевского клуба в очередной раз напомнили, что они против пребывания в столице "Шахтера".

Как известно, донецкий клуб проводит активную рекламную кампанию в Киеве, повесив по всему городу баннеры. Один из таких, судя по всему, стал добычей фанатов "Динамо". В первом тайме игры с "Вересом" они развернули его на трибуне "Олимпийского", при этом дописали: "Убирайтесь играть в Мариуполь, вам здесь не рады". Многие из обычных болельщиков встретил такую ​​акцию аплодисментами.

Фанаты Динамо повесили на игре с Вересом баннер Шахтера, написав на нем "Убирайтесь в Мариуполь" - изображение 1
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В статье: Фанаты Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (44)
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Pianist (Киев)
01.08.2021 в 21:44
Молодцы!!!Давно пора!!!
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+1
0
aleks68
01.08.2021 в 21:46
не захлебнись слюной чучело
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:41
Хай би стали на постій у Одесі. Там таких обожнюють.
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+2
-2
aleks68
01.08.2021 в 21:46
бокасса а отсосать не хочешь?
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0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.08.2021 в 21:37
Это не фанаты. Фанаты любят свой клуб, а околофутбольные отморозки - ненавидят чужой. Я бы не обращал внимания на выходки этих неадекватов.
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+2
-12
avatar
Stuntriding (Киев)
01.08.2021 в 21:44
Так на тебя, крота, никто и не обращает внимания.Свали в подвал и не вылазь.
Ответить
+3
0
aleks68
01.08.2021 в 21:45
твоё место на пальме дырявый баран
0
-2
Болельщик39 (Харьков)
01.08.2021 в 21:36
Футбольные фанаты обычно разъединяют страну. Но если в Европе есть давние традиции и сильная власть, то в Украине всё это может закончиться плачевно.
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+2
-11
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:41
Якраз у 2014 фани обєдналися, не пести.
Ответить
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:36
Полярные петухи уже забыли, как их хозяин ссался в Мариуполь ехать, и из-за того технического поражения потерял золото? :)
Ответить
+3
-11
vladimir3354 (Мукачево)
01.08.2021 в 21:26
А що суркіс дав денежку і про луческу забули. Тепер для фантіків знову ворог №1 Шахтар.
Ответить
+1
-18
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.08.2021 в 21:35
Йо Вофка , йо !
Ответить
+3
0
vladimir3354 (Мукачево)
01.08.2021 в 21:23
А що луческо вже любий, і він уже боженька для фантіків Динамо.
Ответить
+5
-16
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:24
Полярные Цыгана уже у дупу цюлюють!
Ответить
+4
-17
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:35
А раніше цілувати підземні. Навіть памятника Ізваяли)
+5
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:37
Шахтер эту дупу ботинком под зад, а дырявые сейчас зализывают :)
+2
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:43
Смоктар він такий, хто його годує тому вони серуть у черевики
+1
0
avatar
sergkir
01.08.2021 в 21:21
Украина-едына!))))) Динамо ссыт ехать в Марик играть, а тут некоторые предлагают Шахте принимать в Славянске)))
Ответить
+4
-19
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:33
А де приписане це шапіто? То хай там і грають.
Ответить
+3
-2
GRaFkiyv (Фриско)
01.08.2021 в 21:16
Шахтийор Лондон звучит лучше Шахтийор Марик.
Ответить
+4
-14
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:10
Вот бы кто-то из руководства Шахтера накатал заяву в СБУ про бытовой сепаратизм, чтобы этих петухов полярных на допросы потягали!
Ответить
+7
-21
SeventyFour (Phoenix)
01.08.2021 в 21:20
А че ж ваш хозяин сдал русне Донецьк ?
Ответить
+10
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:23
А ваш хозяин че Крым сдал?
+4
-18
avatar
MES QUE UN CLUB
01.08.2021 в 21:01
А почему такую красоту в трансляции матча не показывают? ))
Ответить
+10
-13
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2021 в 21:00
Фанатам ДК (ніколи не був- не є і не буду фаном (фанатом ДК) але у всеукраїнському дербі/протистоянні ДК і шахтаря - я ЗАВЖДИ буду на боці столичного клубу (сподіваюся, НІКОЛИ не настане час, коли донецьк буде столицею України) Тому, go home - п'здуйте кротівські шавки (нещодавній скандал з привітання путінської прокладки крутого доволі показовий) до себе на терени днр нах шахтар -усе кодло донбасяо - ватноголові дегенерати, починаючи від ракіцького, тимощука - закінчуючи п'ятовим, степаненко та крівцовим!!! на днр, туди чемп днр - ваш рівень, мерзота продажна!!!
Ответить
+17
-11
football_soccer (Украина)
01.08.2021 в 20:58
пускай либо регистрируются официально в Киеве и играют, как киевская команда либо же действительно играют по прописке. А то очень удобно устроились, всячески позицинируют себя с востоком , сделали перерегистрацию на Мариуполь, но еще 7 лет, практически моментально всей командой рванули в столицу, так как ни бразильцы, ни свои "данецкие, правильные пасаны" нигде, кроме Киева жить не захотели. Там близко к войне, там недостаточно лакшери, там вообще далеко. Только Киев им подавай, но с Киевом они себя позицинировать официально не хотят. И рыбку съесть и на хм... присесть
Ответить
+15
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:47
Повністю підтртмую
Ответить
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2021 в 20:51
Передусім, нагадаю чудові слова нещодавно у дописі одного з дописувачів на форумі Будьте (почувайте) себе як вдома - але не забувайте, що ви у гостях...
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+19
-8
avatar
Stuntriding (Киев)
01.08.2021 в 21:41
Мені не важко, можу ще раз повторити для тупих сліпих і глухих кротів
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 20:51
Даунецким педриньям нигде не рады!! Самая ненавидимая командочка Украины и их хозяин -рыжая мразь,главный грабитель народа Украины!!!!
Ответить
+16
-9
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2021 в 21:04
IM-RM-DK (Miami) Маямець - АБСОЛЮТно згодний - приємно бачити адекватних вболівальників і що не усі зазомбовані шахтьорською пропагандою... КИЇВ - ДК- ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ!!!
Ответить
+14
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 20:48
в Славянске отремонтировали стадион имени Скиданова, достойная арена, Шахта могла бы там играть
Ответить
+11
-7
Джин Тоник (R)
01.08.2021 в 20:45
ДИНАМО-СЛАВА УКРАИНЕ!
Ответить
+9
-9
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:25
Дырка - позор Украины!
Ответить
+2
-12
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.08.2021 в 21:40
Стяуа тамбов- впєрдє !!!
+1
0
Джин Тоник (R)
01.08.2021 в 20:44
Красавчики Динамо!Так их,пускай валят в Мариуполь!
Ответить
+12
-10
СТОП крот (Киев)
01.08.2021 в 20:44
Полностью поддерживаю. Руху запретили играть в Тернополе, типа надо по месту регистрации. Место регистрации оранжевого обезьянника в Мариуполе. Чемодан, вокзал, Мариуполь
Ответить
+15
-9
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
01.08.2021 в 20:44
Горняки должны играть поближе к своим шахтам, Мариуполь вполне подходит,Донецкая область.
Ответить
+14
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
01.08.2021 в 20:44
Ответить
+7
-14
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 20:40
Этот банер нужно в Суперкубке вывесить!
Ответить
+14
-9
avatar
ascent (Луксор)
01.08.2021 в 20:38
Ого сколько их, человек 51 не меньше...
Ответить
+8
-21
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.08.2021 в 20:30
Браво фанам ! Так держать, наконец занялись ВАЖНЫМ делом, прогнать наглючих кротомордых в свою нору.....
Ответить
+21
-14
avatar
MES QUE UN CLUB
01.08.2021 в 20:34
Кто мог подумать, что когда-то плюс тебе поставлю
Ответить
+8
-23
Лекарь (село Дарница)
01.08.2021 в 20:30
:)
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+9
-6


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