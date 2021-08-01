Фанаты Динамо повесили на игре с Вересом баннер Шахтера, написав на нем "Убирайтесь в Мариуполь"

Во время матча второго тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Вересом" фанаты киевского клуба в очередной раз напомнили, что они против пребывания в столице "Шахтера".

Как известно, донецкий клуб проводит активную рекламную кампанию в Киеве, повесив по всему городу баннеры. Один из таких, судя по всему, стал добычей фанатов "Динамо". В первом тайме игры с "Вересом" они развернули его на трибуне "Олимпийского", при этом дописали: "Убирайтесь играть в Мариуполь, вам здесь не рады". Многие из обычных болельщиков встретил такую ​​акцию аплодисментами.