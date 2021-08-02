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Лучи исполнилось 72 года. Он больше не имеет права быть Куратором арбитров УАФ. Так в своем уставе пишет сама УАФ

Премьер-лига
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Сами устанавливают правила - сами их и нарушают

Лучи исполнилось 72 года. Он больше не имеет права быть Куратором арбитров УАФ. Так в своем уставе пишет сама УАФ

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, второго августа 2021-го года, исполняется 72 года итальянскому бывшему судье, а ныне функционеру Лучано Лучи. До сих пор он занимал должность Куратора арбитров в Комитете арбитров УАФ, однако полномочия господина Лучи сегодня должны быть прекращены.

Так, по крайней мере, пишет устав УАФ от 2017-го года. Статья 14, пункт 3:

  • Органы управления ФФУ (ныне – УАФ) (управленческие органы)

"Лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 72 и больше лет, не имеет права быть избранным, переизбранным на должность в выборные органы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, а в случае исполнения лицу 72-х лет во время пребывания на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день".

Лучи исполнилось 72 года. Он больше не имеет права быть Куратором арбитров УАФ. Так в своем уставе пишет сама УАФ - изображение 1

Пока же Лучано Лучи продолжает работу на должности Главы комитета УАФ, о чем пишет официальный сайт Организации.

Лучи исполнилось 72 года. Он больше не имеет права быть Куратором арбитров УАФ. Так в своем уставе пишет сама УАФ - изображение 2

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Также из неофициальных источников известно, что с Лучано Лучи, несмотря на собственные статутные нормативы, весной текущего года был продлен контракт на один год.

Скриншоты - сайт УАФ

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
02.08.2021 в 10:31
Давай, до свидания!!!
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