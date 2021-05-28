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УАФ продлила контракт с 72-летним куратором судей Лучано Лучи

Общие новости
(1 голосов)

Итальянец еще минимум год будет работать в украинском футболе

УАФ продлила контракт с 72-летним куратором судей Лучано Лучи

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, Ассоциацией футбола Украины был продлен трудовой договор с куратором украинского арбитража итальянцем Лучано Лучи. Срок пролонгации – один год.

Ранее активно распространялись сообщения о том, что Лучано Лучи может покинуть свой пост по окончании сезона 2020/21. Такие слухи ходили на фоне значительного количества судейских скандалов, связанных с украинским футболом, а также отсутствием спроса на отечественных судей в Европе. Также СМИ писали о том, что УАФ нарушила собственный устав, когда допустила к руководящей выборной должности человека, которому более 70-ти лет.

Однако, как отметила сама УАФ, Лучано Лучи в 2017-м году был переизбран на должность согласно редакции устава, которая предусматривала возрастной ценз для руководящих лиц в 72 года. Сейчас же Лучано Лучи – 71. 72 исполнится второго августа.

Также известно, что в начале мая Лучано Лучи едва ли не впервые за 2021-й год прибыл в Украину и проводил личные встречи с арбитрами. Обычно итальянец выполняет свои профессиональные обязательства, предусмотренные контрактом с УАФ, дистанционно.

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В статье: Лучано Лучи
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (7)
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Динамо-машина (Киев)
28.05.2021 в 12:07
Лучи - пид.арас, а УАФ - пида.расы!
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0
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Сергей1987 (Киев)
28.05.2021 в 12:05
вот как тут не матюкаться
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0
0
football_soccer (Украина)
28.05.2021 в 12:04
работу судьей курирует человек из страны, где футбол полностью под мафией. Ну отлично, осталось только в глав.отдел по борьбе с наркотиками назначить гениралиссимуса из Колумбии и будет все чётко , по фен шую)
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0
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sergkir
28.05.2021 в 12:03
Это ответ всем нам от УАФ на все вопросы которые были накануне
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0
0
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Stuntriding (Киев)
28.05.2021 в 12:02
Обанные бл@ди и тридварасы.....
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 12:01
вот это вы зря сделали --он не чего не видит из Италии
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+1
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.05.2021 в 11:59
старый ган дон
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+2
0


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