УАФ продлила контракт с 72-летним куратором судей Лучано Лучи
Итальянец еще минимум год будет работать в украинском футболе
Фото: УАФ
Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, Ассоциацией футбола Украины был продлен трудовой договор с куратором украинского арбитража итальянцем Лучано Лучи. Срок пролонгации – один год.
Ранее активно распространялись сообщения о том, что Лучано Лучи может покинуть свой пост по окончании сезона 2020/21. Такие слухи ходили на фоне значительного количества судейских скандалов, связанных с украинским футболом, а также отсутствием спроса на отечественных судей в Европе. Также СМИ писали о том, что УАФ нарушила собственный устав, когда допустила к руководящей выборной должности человека, которому более 70-ти лет.
Однако, как отметила сама УАФ, Лучано Лучи в 2017-м году был переизбран на должность согласно редакции устава, которая предусматривала возрастной ценз для руководящих лиц в 72 года. Сейчас же Лучано Лучи – 71. 72 исполнится второго августа.
Также известно, что в начале мая Лучано Лучи едва ли не впервые за 2021-й год прибыл в Украину и проводил личные встречи с арбитрами. Обычно итальянец выполняет свои профессиональные обязательства, предусмотренные контрактом с УАФ, дистанционно.
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