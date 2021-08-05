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Динамо неожиданно дозаявило сенегальца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хотя официального подтверждения ещё не было

Динамо неожиданно дозаявило сенегальца

Фото: dynamomania / Автор: неизвестен

Новина українською

На официальном сайте "Динамо" в заявке команды U-19 появился новичок – Самба Диалло. Клубные медиа молчат.

Известно, что Самба приезжал в Киев на просмотр ещё в апреле, но покинул расположение команды из-за болезни.

Также 29 июля в твиттере журналиста британского медиа ITV Сайко Сейди появилась фотография подписывающего контракт Диалло. Согласно немецкому порталу transfermarkt, игрок на самом деле числится в составе "Динамо" U-19.

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Атакующий полузащитник является воспитанником сенегальской академии. Он отметился выступлением за национальные молодежные сборные U-17 и U-20. В их составе он забил по два мяча.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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Джим Слэйд (Харьков)
05.08.2021 в 20:21
Почему неожиданно? Обычно что ли подписывают игроков, чтобы вне заявки держать?
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
05.08.2021 в 20:09
К морозу отправит суркисня в аренду
Ответить
0
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2021 в 20:08
Селюка рук дело?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 19:51
Да ему на вид лет 23-24.. кольца считали?
Ответить
+1
0
miha (Нежин)
05.08.2021 в 19:51
На вид как будто 25 а не 19...
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
05.08.2021 в 19:45
Вот уж действительно тёмная лошадка...
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+1
-1


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