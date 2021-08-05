Динамо неожиданно дозаявило сенегальца

На официальном сайте "Динамо" в заявке команды U-19 появился новичок – Самба Диалло. Клубные медиа молчат.

Известно, что Самба приезжал в Киев на просмотр ещё в апреле, но покинул расположение команды из-за болезни.

Также 29 июля в твиттере журналиста британского медиа ITV Сайко Сейди появилась фотография подписывающего контракт Диалло. Согласно немецкому порталу transfermarkt, игрок на самом деле числится в составе "Динамо" U-19.

Samba Diallo, international U20 et sociétaire de l’académie Darou Salam signe au Dynamo Kiev (D1 Ukraine) pour trois saisons. Il pourrait disputer la ligue des champions avec son nouveau club.#footlocalsn #mercato pic.twitter.com/PKnnvpkKRU — SAIKOU SEYDI (@Saikouseydi1) July 29, 2021

Атакующий полузащитник является воспитанником сенегальской академии. Он отметился выступлением за национальные молодежные сборные U-17 и U-20. В их составе он забил по два мяча.