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Динамо неожиданно дозаявило сенегальца
Хотя официального подтверждения ещё не было
Фото: dynamomania / Автор: неизвестен
На официальном сайте "Динамо" в заявке команды U-19 появился новичок – Самба Диалло. Клубные медиа молчат.
Известно, что Самба приезжал в Киев на просмотр ещё в апреле, но покинул расположение команды из-за болезни.
Также 29 июля в твиттере журналиста британского медиа ITV Сайко Сейди появилась фотография подписывающего контракт Диалло. Согласно немецкому порталу transfermarkt, игрок на самом деле числится в составе "Динамо" U-19.
Samba Diallo, international U20 et sociétaire de l’académie Darou Salam signe au Dynamo Kiev (D1 Ukraine) pour trois saisons. Il pourrait disputer la ligue des champions avec son nouveau club.#footlocalsn #mercato pic.twitter.com/PKnnvpkKRU— SAIKOU SEYDI (@Saikouseydi1) July 29, 2021
Атакующий полузащитник является воспитанником сенегальской академии. Он отметился выступлением за национальные молодежные сборные U-17 и U-20. В их составе он забил по два мяча.
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