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Вирт: Могли не проиграть, но начали играть только с 10 минуты

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник ровенской команды подвел итоги матча против львовян

Вирт: Могли не проиграть, но начали играть только с 10 минуты

ФК "Верес" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение от львовского "Руха" в матче 3-го тура УПЛ.

"Только что коротко поговорили с футболистами. Второй матч подряд все начинается со счета 0:2. Есть много вопросов к игре в обороне. Элементарные ошибки приводят к пропущенным голам. Мы сами себе эти голы забиваем, а потом прикладываем неимоверные усилия, чтобы отыграться. Детально разбирали ту игру с "Динамо" (0:4), но до некоторых футболистов не доходит, к ним есть вопросы. За любую элементарную ошибку в УПЛ наказывают.

Потом у нас были моменты, мы забили красивый гол, пошли вперед большими силами, чтобы отыграться, но проиграли. Поздравляю "Рух" с победой, а мы будем работать дальше и набирать очки в остальных матчах.

Основной вопрос в концентрации. Пропустили после подачи с фланга что тут, что в Киеве. Будем думать, анализировать, поскольку так ошибаться недопустимо. Нужно серьезно задуматься, причем всем.

Настраивались на "Рух", как на серьезную команду с хорошим подбором футболистов. Знали, что у них новый тренер, который определенным образом изменит их рисунок игры. Все что ожидали от них, то и увидели.

То что проиграли это, конечно, обидно. Могли не проиграть, но начали играть только с 10 минуты.

Атмосфера в раздевалке не самая лучшая. Футболисты должны в том числе сами разобраться, поскольку мы доверили им играть в премьер-лиге. Сейчас они видят, какой тут уровень, даже на фоне "Руха". Нужно перенастроиться.

Играли две разные команды. Они использовали наши ошибки, а мы их – нет. Надеемся, что больше таких ошибок не будет, потому что после них тяжело отходить", – рассказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Верес"

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Комментарии (1)
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andy1973 (Рівне)
07.08.2021 в 20:38
Я в другому таймі єдине що валідол не жував, дивлячись як Сергійчук приймає передачі. Поясніть йому, що не він один хоче того мяча, бо йому не доходило...
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