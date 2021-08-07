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СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:1. Обзор матча и видео голов
Домашняя победа днепрян над азовцами
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 3-го тура чемпионата Украины СК "Днепр-1" дома обыграл "Мариуполь" со счетом 2:1. Результат подопечные Игоря Йовичевича сделали за первые 30 минут - голами отметились Довбик и Назаренко. Азовцы ответили в концовке встречи, забитый мяч на счет Вьюнника.
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)
Ассистенты: Владимир Думенко (Харьков), Алексей Миронов (Полтава)
Голы: Артем Довбик 14, Александр Назаренко 30 - Богдан Вьюнник 77
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