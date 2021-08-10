Буяльский забил свой юбилейный гол в УПЛ и догнал Гармаша

Центральный матч третьего тура УПЛ между "Зарей" и "Динамо" завершился победой киевлян со счетом 1: 2. Второй мяч в их составе забил атакующий полузащитник Виталий Буяльский.

Этот гол стал для хавбека юбилейным - 30-м в рамках Украинской Премьер-лиги. Чтобы достичь символической отметки, ему понадобилось 168 матчей. В рейтинге бомбардиров за все чемпионаты Украины Виталий опередил таких известных футболистов, как Дуглас Коста, Денис Кожанов, Роман Безус и Александр Караваев.

Свои первые голы на уровне УПЛ Буяльский забивал в составе "Говерлы", за которую выступал на правах аренды. Собственно, в составе ужгородцев он отметился тремя забитыми мячами. Остальные - уже в составе "Динамо". Если брать рейтинг бомбардиров именно киевского клуба, то в нем Виталий делит 19-20 место с Денисом Гармашем. При этом следующий забитый мяч позволит Буяльскому сравниться с Клебером, Чернатом и Бангура.

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Добавим, что после трех туров нового чемпионата Украины лидерство в списке бомбардиров УПЛ захватил форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк. Он отличился в каждом сыгранном матче, всего на его счету сейчас четыре забитых мяча.

К слову, на UA-Футбол проходит голосование за лучший гол третьего тура. Мяч Виталия Буяльского один из претендентов на победу >>>