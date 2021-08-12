Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей шестого тура
Расписание 6-го тура
Фото: УПЛ
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2021/22.
6 тур
27 августа (пятница)
Черноморец - Александрия 19:30
28 августа (суббота)
Ингулец - Мариуполь 14:00
Металлист 1925 - Днепр-1 17:00
Динамо - Колос 19:30
29 августа (воскресенье)
Десна - Верес 14:00
Минай - Шахтер 17:00
Заря - Ворскла 19:30
Рух - Львов 19:30
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Источник:УПЛ
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