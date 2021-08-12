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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей шестого тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание 6-го тура

УПЛ утвердила даты и время начала матчей шестого тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2021/22.

6 тур

27 августа (пятница)

Черноморец - Александрия 19:30

28 августа (суббота)

Ингулец - Мариуполь 14:00

Металлист 1925 - Днепр-1 17:00

Динамо - Колос 19:30

29 августа (воскресенье)

Десна - Верес 14:00

Минай - Шахтер 17:00

Заря - Ворскла 19:30

Рух - Львов 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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