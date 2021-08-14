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Колос - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Рух", украинская Премьер-лига, 15 августа 2021

Колос - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Еврокубковый путь "Колоса" завершился настолько быстро, что некоторые фанаты украинского футбола могли даже упустить его из виду. Команда Руслана Костышина не смогла пройти "Шахтер" Караганда, забив в двух матчах ноль голов. Сейчас ковалевцам нужно оправдаться перед фанатами, однако сумеет ли коуч вернуть коллектив к нормальной жизни после громкого провала в ЛК? У Максимова, к примеру, это получилось.

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У "Руха", в отличие от "Колоса", все налаживается. Львовяне проиграли в двух стартовых матчах, после чего Григорий Козловский решил отойти от концепции молодого тренера, вернув опытного Леонида Кучука. В первой же игре "Рух" обыграл "Верес", показав местами содержательный футбол. Зная, что аппетит приходит во время еды, мы уверенны, что в это воскресенье "желто-черные" также будут играть на победу.

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в воскресенье, 15-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Рух" на UA-Футбол >>

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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