Колос - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Еврокубковый путь "Колоса" завершился настолько быстро, что некоторые фанаты украинского футбола могли даже упустить его из виду. Команда Руслана Костышина не смогла пройти "Шахтер" Караганда, забив в двух матчах ноль голов. Сейчас ковалевцам нужно оправдаться перед фанатами, однако сумеет ли коуч вернуть коллектив к нормальной жизни после громкого провала в ЛК? У Максимова, к примеру, это получилось.

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У "Руха", в отличие от "Колоса", все налаживается. Львовяне проиграли в двух стартовых матчах, после чего Григорий Козловский решил отойти от концепции молодого тренера, вернув опытного Леонида Кучука. В первой же игре "Рух" обыграл "Верес", показав местами содержательный футбол. Зная, что аппетит приходит во время еды, мы уверенны, что в это воскресенье "желто-черные" также будут играть на победу.

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в воскресенье, 15-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.