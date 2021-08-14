Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Рух", украинская Премьер-лига, 15 августа 2021
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Еврокубковый путь "Колоса" завершился настолько быстро, что некоторые фанаты украинского футбола могли даже упустить его из виду. Команда Руслана Костышина не смогла пройти "Шахтер" Караганда, забив в двух матчах ноль голов. Сейчас ковалевцам нужно оправдаться перед фанатами, однако сумеет ли коуч вернуть коллектив к нормальной жизни после громкого провала в ЛК? У Максимова, к примеру, это получилось.
У "Руха", в отличие от "Колоса", все налаживается. Львовяне проиграли в двух стартовых матчах, после чего Григорий Козловский решил отойти от концепции молодого тренера, вернув опытного Леонида Кучука. В первой же игре "Рух" обыграл "Верес", показав местами содержательный футбол. Зная, что аппетит приходит во время еды, мы уверенны, что в это воскресенье "желто-черные" также будут играть на победу.
Смотрите матч четвертого тура УПЛ в воскресенье, 15-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Рух"
Популярное сейчас
- Несчастливый? Лунин выбрал себе номер на сезон
- Шахтер догнал Динамо, Металлист 1925 расположился в середине. Таблица УПЛ 2021/22
- Победа Шахтера, провал Арсенала, дебют Коваленко. Главные новости за 13 августа
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО