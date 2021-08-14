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Рябоконь: При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер
Тренер рад победе своего клуба
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о своих впечатлениях после победы в матче с "Днепром-1" (2:1):
"Эмоциональная игра, хорошая поддержка болельщиков. Я рад, что мы их порадовали результатом. Лидерами команды являются те, кто остался с прошлого сезона - Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий.
При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер. Возможно, зрителям так понравилось больше", - сказал Рябоконь.
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