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Рябоконь: При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рад победе своего клуба

Рябоконь: При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о своих впечатлениях после победы в матче с "Днепром-1" (2:1):

"Эмоциональная игра, хорошая поддержка болельщиков. Я рад, что мы их порадовали результатом. Лидерами команды являются те, кто остался с прошлого сезона - Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий.

При преимуществе в два игрока конец игры должен быть более спокойным, а мы устроили триллер. Возможно, зрителям так понравилось больше", - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Днепр-1
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Комментарии (4)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 23:12
Ещё и время тянули, уроды!
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0
-6
pilips111 (Чернигов)
14.08.2021 в 23:28
Дебил, тренироваться надо лучше
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 00:20
Детский сад. Будешь на всех обижаться кто сильнее Д-1Д???
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
14.08.2021 в 23:11
Зрителям очень понравилось судейство монзуль
Ответить
0
-5


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