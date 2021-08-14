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Кулач: Во время матча мошки были во рту, в носу и в ушах
Игрок считает матч очень сложным
фото - ФК Динамо
Форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач поделился впечатлениями после поражения "Интеру" (0:3) в товарищеском матче:
- Довольны игрой с таким соперником, не обращая внимание на результат?
– Конечно, это хороший опыт для каждого футболиста и команды в целом. Проиграли с таким счетом, но думаю, исправим ошибки и хорошо подойдем к ЛЧ, потому что все соперники будут именно такого уровня. Думаю, нам Мистер укажет на ошибки. Готовимся к официальному матчу 18 августа.
- Чего не хватило в атаке?
– Это не мне сейчас судить. Тренерский штаб укажет нам на теории. Летим домой, готовимся к официальному матчу с "Ингульцом".
- Жара как-то помешала? Еще и мошки летали.
– В жару не первый раз играем. Жарко, но ничего, так было для обеих команд. А насчет мошек – первый раз такое видели. Их было невероятно много. Были и во рту, в носу, в ушах. Где их только не было. Впервые такое было. Они мешали, но так же обеим командам.
- Прилетаете 15 августа ночью, а 18-го – матч с "Ингульцом". Хватит времени на восстановление?
– Хватит, конечно. Потому что у нас много футболистов. Все будут готовы. Раз Мистер и клуб делает такие матчи, значит он рассчитывает, что мы восстановимся. У нас все есть для этого.
- Есть пожелания, кого хотелось бы в соперники в ЛЧ? В прошлом году были гранды "Барселона", "Ювентус".
– Думаю, оно так и будет, все равно гранды будут.
- Может, есть персональные предпочтения?
– Такого нет. 100% будут гранды, будем ждать, – сказал Кулач.
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