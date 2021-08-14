Кулач: Во время матча мошки были во рту, в носу и в ушах

Форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач поделился впечатлениями после поражения "Интеру" (0:3) в товарищеском матче:

- Довольны игрой с таким соперником, не обращая внимание на результат?

– Конечно, это хороший опыт для каждого футболиста и команды в целом. Проиграли с таким счетом, но думаю, исправим ошибки и хорошо подойдем к ЛЧ, потому что все соперники будут именно такого уровня. Думаю, нам Мистер укажет на ошибки. Готовимся к официальному матчу 18 августа.

- Чего не хватило в атаке?

– Это не мне сейчас судить. Тренерский штаб укажет нам на теории. Летим домой, готовимся к официальному матчу с "Ингульцом".

- Жара как-то помешала? Еще и мошки летали.

– В жару не первый раз играем. Жарко, но ничего, так было для обеих команд. А насчет мошек – первый раз такое видели. Их было невероятно много. Были и во рту, в носу, в ушах. Где их только не было. Впервые такое было. Они мешали, но так же обеим командам.

- Прилетаете 15 августа ночью, а 18-го – матч с "Ингульцом". Хватит времени на восстановление?

– Хватит, конечно. Потому что у нас много футболистов. Все будут готовы. Раз Мистер и клуб делает такие матчи, значит он рассчитывает, что мы восстановимся. У нас все есть для этого.

- Есть пожелания, кого хотелось бы в соперники в ЛЧ? В прошлом году были гранды "Барселона", "Ювентус".

– Думаю, оно так и будет, все равно гранды будут.

- Может, есть персональные предпочтения?

– Такого нет. 100% будут гранды, будем ждать, – сказал Кулач.