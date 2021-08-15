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Йовичевич: Так легко давали карточки с какими-то странными критериями... Это не идет на пользу футболу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Опять разговоры о судействе

Йовичевич: Так легко давали карточки с какими-то странными критериями... Это не идет на пользу футболу

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Десны":

"- Несмотря на поражение, можем взять много положительного от этого поединка. Первый тайм не удался с точки зрения структуры контроля мяча, которая была запланирована. Из-за динамики паса и большого расстояния между игроками она не получалась.

Ошибки в простых ситуациях позволяли сопернику проводить контратаки. И вместо прессинга при потере мяча мы бежали назад. Не попали в игру из-за мандража и ответственности поединка: игра за первое место, за лидерство. В перерыве сделали коррекцию, успокоили ребят.

Теперь располагались ближе, начали второй тайм так, как планировали первый. А после удаления команда даже в меньшинстве против лидера УПЛ контролировала ход игры. Была хорошая динамика, появлялись моменты. И в меньшинстве без двух игроков проявился такой характер, позволяющий гонять соперника. Могли и сравнять счет.

Но сегодня были факторы, которые мы не можем контролировать. Пусть федерация разбирает судейство. Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки по каким-то странным критериям. Это не идет на пользу футболу.

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Мы можем проиграть три очка, но в пользу футболу, который хочет смотреть болельщик, такое не идет. Своей команде могу сказать только то, что мы умерли как мужики. Характер и хорошая игра сделали нас близкими к ничьей. Это был бы подвиг и толчок для нас.

И компенсированное время не было сыграно полностью. Из-за судорог футболисты лежали, но не добавили ни секунды. Хотя мы знаем, что компенсированное время из-за таких остановок должно продолжаться. Сегодня было много факторов против нас.

Ничего, идем дальше. Можем быть конкурентоспособными против всех команд УПЛ. Сегодня против лидера были лучшими в меньшинстве, держали все под контролем, прессинговали, были храбрыми и смелыми. Мы были близки к ничейному результату, и думаю, что наши болельщики могут гордиться нами.

- В следующем матче минус три игрока из-за травмы и удаления.

– Да, и еще не прошла проблема с травмой Лучкевича. После восстановления будем смотреть, кто жив. Сделаем анализ “Руха” и выберем лучшее из возможного. Играем дома перед болельщиками, и ребята, которые будут живы-здоровы, отдадут все возможное для победы", - сказал Йовичевич.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Десны" во втором тайме были удалены Ди Франко и Пихальонок. Днепряне восстановили паритет в меньшинстве, однако под занавес основного времени все равно пропустили и потеряли одно очко.

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В статье: Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) Екатерина Монзуль Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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Комментарии (10)
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Pianist (Киев)
15.08.2021 в 11:16
Ты своих отроков научи меньше пи»деть на поле. Особенно на судью.
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+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
15.08.2021 в 10:05
100%. Ці критерії називаються "Правила гри". Якщо Ді Франко можна зрозуміти (перестарався в боротьбі) то Пі(зда)льонок повний неадекват - йому дають жовту за мати, а він продовжує накидувати. Що в голові людини?
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+7
-3
avatar
ascent (Луксор)
15.08.2021 в 10:17
Зачем дважды наказывать, видно же, что человек на эмоциях?
Ответить
+3
-6
pilips111 (Чернигов)
15.08.2021 в 10:24
Эмоции надо в туалете выражать, а на поле в футбол играть. Катя молодец!
+8
-2
hochu.piva (Краматорск)
15.08.2021 в 11:13
эмоции не оправдание
+2
0
pilips111 (Чернигов)
15.08.2021 в 09:52
О чём ты, Йовичевич? Все карточке по делу. Ты своим костоломам лучше разъясни, что соперников калечить нельзя. А пр поводу компенсированного времени - так сколько добавили, столько и сыграли. Ну полежал та игрок секунд 30, так и Монзуль могла не добавлять вообще ничего. Это рекомендуемое дополнительное время, а не обязательное. Украинский выучил, а правила нет. Учи матчасть.
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+4
-7
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ascent (Луксор)
15.08.2021 в 10:02
Очень "объективное" высказывание от прямого конкурента...
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+4
-3
Smersh (Днепродзержинск)
15.08.2021 в 11:24
А ты видать не только правила, а и украинский не осилил
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
15.08.2021 в 11:30
А ты?
0
0
pilips111 (Чернигов)
15.08.2021 в 11:33
На каком удобнее, на таком и разговариваю, а украинский я, скорее всего, лучше тебя знаю.
0
0


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