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Йовичевич: Так легко давали карточки с какими-то странными критериями... Это не идет на пользу футболу
Опять разговоры о судействе
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Десны":
"- Несмотря на поражение, можем взять много положительного от этого поединка. Первый тайм не удался с точки зрения структуры контроля мяча, которая была запланирована. Из-за динамики паса и большого расстояния между игроками она не получалась.
Ошибки в простых ситуациях позволяли сопернику проводить контратаки. И вместо прессинга при потере мяча мы бежали назад. Не попали в игру из-за мандража и ответственности поединка: игра за первое место, за лидерство. В перерыве сделали коррекцию, успокоили ребят.
Теперь располагались ближе, начали второй тайм так, как планировали первый. А после удаления команда даже в меньшинстве против лидера УПЛ контролировала ход игры. Была хорошая динамика, появлялись моменты. И в меньшинстве без двух игроков проявился такой характер, позволяющий гонять соперника. Могли и сравнять счет.
Но сегодня были факторы, которые мы не можем контролировать. Пусть федерация разбирает судейство. Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки по каким-то странным критериям. Это не идет на пользу футболу.
Мы можем проиграть три очка, но в пользу футболу, который хочет смотреть болельщик, такое не идет. Своей команде могу сказать только то, что мы умерли как мужики. Характер и хорошая игра сделали нас близкими к ничьей. Это был бы подвиг и толчок для нас.
И компенсированное время не было сыграно полностью. Из-за судорог футболисты лежали, но не добавили ни секунды. Хотя мы знаем, что компенсированное время из-за таких остановок должно продолжаться. Сегодня было много факторов против нас.
Ничего, идем дальше. Можем быть конкурентоспособными против всех команд УПЛ. Сегодня против лидера были лучшими в меньшинстве, держали все под контролем, прессинговали, были храбрыми и смелыми. Мы были близки к ничейному результату, и думаю, что наши болельщики могут гордиться нами.
- В следующем матче минус три игрока из-за травмы и удаления.
– Да, и еще не прошла проблема с травмой Лучкевича. После восстановления будем смотреть, кто жив. Сделаем анализ “Руха” и выберем лучшее из возможного. Играем дома перед болельщиками, и ребята, которые будут живы-здоровы, отдадут все возможное для победы", - сказал Йовичевич.
Напомним, что во вчерашнем матче против "Десны" во втором тайме были удалены Ди Франко и Пихальонок. Днепряне восстановили паритет в меньшинстве, однако под занавес основного времени все равно пропустили и потеряли одно очко.
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