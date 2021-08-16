Срна: Де Дзерби любит талантливых украинцев

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна поделился мнением о первых месяцах работы Роберто Де Дзерби.

"Де Дзерби любит талантливых украинцев: Мудрик, Сикан. От Судакова я ожидаю, что это топ-игрок. Независимо от национальности.

Де Дзерби тяжело пережил поражение от "Александрии". С его появлением игрокам сильно достается, этого давно не хватало в раздевалке.

Роберто любит рисковать. Он пользуется полной поддержкой президента. Он никогда не будет доволен. Перед футболистами говорит как есть. У "Шахтера" всегда были проблемы с настроем после Лиги чемпионов. Он видит, что это большая проблема", — отметил Срна.