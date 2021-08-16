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Срна: Де Дзерби любит талантливых украинцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Шахтера" верит в успех молодых игроков

Срна: Де Дзерби любит талантливых украинцев

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна поделился мнением о первых месяцах работы Роберто Де Дзерби.

"Де Дзерби любит талантливых украинцев: Мудрик, Сикан. От Судакова я ожидаю, что это топ-игрок. Независимо от национальности.

Де Дзерби тяжело пережил поражение от "Александрии". С его появлением игрокам сильно достается, этого давно не хватало в раздевалке.

Роберто любит рисковать. Он пользуется полной поддержкой президента. Он никогда не будет доволен. Перед футболистами говорит как есть. У "Шахтера" всегда были проблемы с настроем после Лиги чемпионов. Он видит, что это большая проблема", — отметил Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Даниил Сикан Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
16.08.2021 в 13:01
Как-то странно звучит «любит молодых украинцев» . Гомосятиной попахивает
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