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Срна: Де Дзерби любит талантливых украинцев
Наставник "Шахтера" верит в успех молодых игроков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна поделился мнением о первых месяцах работы Роберто Де Дзерби.
"Де Дзерби любит талантливых украинцев: Мудрик, Сикан. От Судакова я ожидаю, что это топ-игрок. Независимо от национальности.
Де Дзерби тяжело пережил поражение от "Александрии". С его появлением игрокам сильно достается, этого давно не хватало в раздевалке.
Роберто любит рисковать. Он пользуется полной поддержкой президента. Он никогда не будет доволен. Перед футболистами говорит как есть. У "Шахтера" всегда были проблемы с настроем после Лиги чемпионов. Он видит, что это большая проблема", — отметил Срна.
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