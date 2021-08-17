Кендзера получил вызов в сборную Польши на матчи отбора ЧМ-22

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера вызван в свою национальную команду для подготовки к предстоящим матчам, которые состоятся в сентябре.

Вчера, 16 августа, главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил список футболистов, которые проведут сбор в составе "Кадры", в рамках которого сборная Польши проведет три поединка. Это будут отборочные матчи к чемпионату мира-2022 против Албании (2 сентября в Варшаве), Сан-Марино (5 сентября в Серравалле) и Англии (8 сентября в Варшаве). В перечень из 26-и игроков вошел и динамовец Томаш Кендзера.

На счету 26-летнего Томаша - 23 матча в составе сборной Польши в которых он отметился двумя результативными передачами.

Добавим, что в отборе к чемпионату мира-2022 сборная Польши будет выступать в группе "І", где кроме Албании, Сан-Марино и Англии ее соперниками являются национальные команды Венгрии и Андорры.