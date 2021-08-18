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Гармаш и де Пена выйдут в старте Динамо на Ингулец

Премьер-лига
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Гармаш и де Пена выйдут в старте Динамо на Ингулец

Новина українською

Сегодня в рамках 4-го тура УПЛ "Ингулец" в Киеве сыграет с "Динамо".

Уже известны стартовые составы команд.

"Ингулец": Шуст, Полегенько, Опанасенко, Бен-Салем, Ковалев, Запорожец, Шарай, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало.

Запасные: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Стефен.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш.

Запасные: Бойко, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Вербич, Шепелев, Родригеш, Леднев, Шкурин.

Напомним, что поединок "Ингулец" - "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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