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Гармаш и де Пена выйдут в старте Динамо на Ингулец
Стартовые составы команд
Сегодня в рамках 4-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
"Ингулец": Шуст, Полегенько, Опанасенко, Бен-Салем, Ковалев, Запорожец, Шарай, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало.
Запасные: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Стефен.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш.
Запасные: Бойко, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Вербич, Шепелев, Родригеш, Леднев, Шкурин.
Напомним, что поединок "Ингулец" - "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет
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