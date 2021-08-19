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Александр Севидов: Матч против Динамо - лучший в истории Ингульца
Эксперт хвалит петровскую команду и находит слабое место киевлян
фото - Олександр Приходько
Бывший главный тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов прокомментировал матч четвертого тура УПЛ, в котором "Ингулец" сенсационно сыграл вничью с "Динамо".
"Видимо, "Динамо" еще не отошло от поражения 0:3 с миланским "Интером". У них бывает периодически такие игры в чемпионате Украины, вроде и бегут, имеют преимущество, а моменты не создают. Было понятно, что "Ингулец" отдаст территорию, и будет играть на контратаках. Все навесы прерывались защитой петровцев, прострели не доходили до нужной точки, и много действий киевлян получалось в холостую.
"Динамо" нагнетало, но не хватало остроты, и в этом заслуга "Ингульца", который выглядел здорово. Они выдержали, нигде не дрогнули, и показали хорошую физическую готовность. Эффективно выбегали в атаку, забей в конце матча Полегенько, могли взять все три очка. При выходе вперед у "Ингульца" бежало три-четыре футболиста, и было насыщение группы атакующих игроков, в противостоянии с "Динамо" это выглядело здорово.
Если у "Динамо" в атаке более или менее, то в обороне есть проблемы. В пропущенном голе небольшая доля вины Бущана. Он просто не прочитал и не ожидал, что Коваленко пробьет с неудобной точки в ближний угол, но удар получился отменным. "Ингулец" заслуженно, как говорится, потом и кровью выгрыз "золотое" очко, это их лучшая игра в истории клуба. Молодцы!".
Напомним, ничья с "Ингульцом" помешала "Динамо" выйти на первое место в турнирной таблице. Преимущество над "Шахтером" сократилось до одного очка. В пятом туре команда Луческу встретится с лидером чемпионата "Десной".\
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