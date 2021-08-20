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Польша или Мариуполь. У хавбека Шахтера несколько вариантов продолжения карьеры - СМИ
Речь идет об аренде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко до закрытия трансферного окна будет отдан в аренду. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
20-летний футболист не воспользовался предоставленным шансом закрепиться в донецкой команде при главном тренере "горняков" Роберто Де Дзерби.
По данным источника, Артем может вернуться в "Мариуполь", за который выступал в минувшем сезоне, или продолжить карьеру за рубежом. К футболисту проявляет интерес один из польских клубов.
Напомним, что в последних календарных поединках Бондаренко не попадал даже в заявку "горняков".
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