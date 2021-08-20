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Польша или Мариуполь. У хавбека Шахтера несколько вариантов продолжения карьеры - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Речь идет об аренде

Польша или Мариуполь. У хавбека Шахтера несколько вариантов продолжения карьеры - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко до закрытия трансферного окна будет отдан в аренду. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

20-летний футболист не воспользовался предоставленным шансом закрепиться в донецкой команде при главном тренере "горняков" Роберто Де Дзерби.

По данным источника, Артем может вернуться в "Мариуполь", за который выступал в минувшем сезоне, или продолжить карьеру за рубежом. К футболисту проявляет интерес один из польских клубов.

Напомним, что в последних календарных поединках Бондаренко не попадал даже в заявку "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 15:37
Так він же був у збірній України. І в Орендуполь.
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.08.2021 в 15:01
Арендуполь --- это точно дыра.
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Siren05 (Мариуполь)
20.08.2021 в 16:45
То: Olegyurchak (Хмельницький ) А в Хмельницком - манна небесная?
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