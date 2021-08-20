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Габелок о матче с Ворсклой: Как хозяин скажет, так и будем играть
Интересная тактика на матч
Фото: Металлист 1925
Игрок "Металлиста 1925" Артем Габелок высказался перед игрой с "Ворсклой" в 5-м туре
"У нас очередная очень важная игра, поэтому я думаю только о том, как хорошо сыграть, забрать какие-то очки. А по поводу Максимова не хочу ничего говорить.
Очередная очень важная игра. У нас нет легких игр. Мы настраиваемся на каждую игру.
Как будем играть? Как хозяин скажет, так и будем играть", - сказал Габелок.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Металлист 1925" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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