Габелок о матче с Ворсклой: Как хозяин скажет, так и будем играть

Игрок "Металлиста 1925" Артем Габелок высказался перед игрой с "Ворсклой" в 5-м туре УПЛ .

"У нас очередная очень важная игра, поэтому я думаю только о том, как хорошо сыграть, забрать какие-то очки. А по поводу Максимова не хочу ничего говорить.

Очередная очень важная игра. У нас нет легких игр. Мы настраиваемся на каждую игру.

Как будем играть? Как хозяин скажет, так и будем играть", - сказал Габелок.