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Габелок о матче с Ворсклой: Как хозяин скажет, так и будем играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная тактика на матч

Габелок о матче с Ворсклой: Как хозяин скажет, так и будем играть

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Игрок "Металлиста 1925" Артем Габелок высказался перед игрой с "Ворсклой" в 5-м туре УПЛ.

"У нас очередная очень важная игра, поэтому я думаю только о том, как хорошо сыграть, забрать какие-то очки. А по поводу Максимова не хочу ничего говорить.

Очередная очень важная игра. У нас нет легких игр. Мы настраиваемся на каждую игру.

Как будем играть? Как хозяин скажет, так и будем играть", - сказал Габелок.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Металлист 1925" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
20.08.2021 в 20:09
А хозяин кто?
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