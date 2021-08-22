Остап Маркевич: Первый матч против Рапида показал, что Заря классом на голову выше

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Зари":

“– Хочу пожелать им пройти “Рапид”. Первый матч показал, что “Заря” классом выше, даже, можно сказать, на голову выше. Я уверен, что при определенном стечении обстоятельств можно проходить эту команду.

– Вы верили, что при 0:3 команда проявит характер?

– Конечно. Зачем тогда выходить. Мы выходим и верим. Меняем что-то. Единственное – можно было не допускать этого и рассчитывать на большее. Вот и все.

Нам нужно усиление в виде 3-4 человек для того, чтобы мы могли вытянуть ситуацию, в которой оказались", - сказал Остап Маркевич.