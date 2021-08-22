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Остап Маркевич: Первый матч против Рапида показал, что Заря классом на голову выше

Премьер-лига
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(3 голосов)

Однако счет на табло

Остап Маркевич: Первый матч против Рапида показал, что Заря классом на голову выше

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Зари":

“– Хочу пожелать им пройти “Рапид”. Первый матч показал, что “Заря” классом выше, даже, можно сказать, на голову выше. Я уверен, что при определенном стечении обстоятельств можно проходить эту команду.

– Вы верили, что при 0:3 команда проявит характер?

– Конечно. Зачем тогда выходить. Мы выходим и верим. Меняем что-то. Единственное – можно было не допускать этого и рассчитывать на большее. Вот и все.

Нам нужно усиление в виде 3-4 человек для того, чтобы мы могли вытянуть ситуацию, в которой оказались", - сказал Остап Маркевич.

После пяти сыгранных матчей в азовцев одно набранное очко и сейчас "Мариуполь" расположился на предпоследнем, пятнадцатом, месте в турнирной таблице.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена) Остап Маркевич Мариуполь
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Источник:
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
22.08.2021 в 22:45
Мастерства тренерского недостает. Не с одной командой не достиг успехов. У папа денег много прокормит
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Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 22:24
неискренне-но хочет чуда.
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