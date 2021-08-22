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ВИДЕО, как Буяльский красивым ударом в девятку открыл счет в матче против Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Мастерство!

ВИДЕО, как Буяльский красивым ударом в девятку открыл счет в матче против Десны

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" на данный момент принимает "Десну" на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. После стартового натиска хозяев на 32-й минуте счет во встрече открыл полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский.

Хавбек принял короткую передачу от Николая Шапаренко и вторым касанием сразу положил мяч обводным ударом за шиворот голкиперу Литовке.

Это уже третий гол Виталия в этом сезоне. Сейчас он является лучшим бомбардиром "Динамо" в текущем розыгрыше УПЛ.

После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу киевлян. Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

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В статье: Виталий Буяльский Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:21
Десна лидер крепкий
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