Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО, как Буяльский красивым ударом в девятку открыл счет в матче против Десны
Мастерство!
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" на данный момент принимает "Десну" на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. После стартового натиска хозяев на 32-й минуте счет во встрече открыл полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский.
Хавбек принял короткую передачу от Николая Шапаренко и вторым касанием сразу положил мяч обводным ударом за шиворот голкиперу Литовке.
Это уже третий гол Виталия в этом сезоне. Сейчас он является лучшим бомбардиром "Динамо" в текущем розыгрыше УПЛ.
После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу киевлян. Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть
Популярное сейчас
- Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А
- Вратарь Вереса - о пенальти: Повезло, что Селезнев уже был заменен
- Динамо - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.08.2021
- Заря поднимается, Мариуполь остается в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО