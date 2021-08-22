ВИДЕО, как Буяльский красивым ударом в девятку открыл счет в матче против Десны

"Динамо" на данный момент принимает "Десну" на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. После стартового натиска хозяев на 32-й минуте счет во встрече открыл полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский.

Хавбек принял короткую передачу от Николая Шапаренко и вторым касанием сразу положил мяч обводным ударом за шиворот голкиперу Литовке.

Это уже третий гол Виталия в этом сезоне. Сейчас он является лучшим бомбардиром "Динамо" в текущем розыгрыше УПЛ.