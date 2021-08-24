Киевский дуэт в центре поля и Мудрик на фланге. Символическая сборная 4-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Прошедший в понедельник матч во Львове, в котором встречались два представителя нижней части таблицы, завершал программу пятого тура УПЛ. Достаточно интересного тура. "Динамо" охладило пыл "Десны", убрав последних с первой строчки, "Шахтер" сломал сопротивление молодого и симпатичного "Черноморца", а "Заря", даже ведя в три мяча, не сумела закончить матч без нервов. Не забудьте приплюсовать сюда победы "Днепра-1" и "Ворсклы", которые показали содержательную игру.

Герои команд выше попали в традиционную символическую сборную тура от UA-Футбол. Схема - 4-1-4-1. Здесь только лучшие.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Молодой кипер получил немало комплиментов год назад, однако неуверенная вторая часть прошедшей кампании отбросила его немного назад. В пятом туре Дмитрий снова напомнил о себе, став одним из главных героев матча. В самом начале второго тайма он отбил пенальти от Батюшина, а после еще и начал атаку, которая привела ко второму голу полтавчан. Не удивительно, что Александр Петраков позвал его в сборную.

Правый защитник - Игорь Пердута, "Ворскла"

Еще один полтавчанин, который приложил немало усилий для победы над "Металлистом 1925". Максимов вынужденно вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, отдав всю бровку латералю Пердуте. Опытный игрок не подвел, успевая отрабатывать в обороне и создавать немало проблем оппонентам впереди. Очередной добротный матч от Игоря в футболке полтавчан.

Центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрия"

Команда Юрия Гуры снова победила там, где в неё особо не верили букмекеры - на домашнем поле "Колоса". Победный гол на счету Влада Бабогло, однако это не все его заслуги. Центрбек достаточно надежно отыграл в обороне, подключался к стандартам, а также мог оформить дубль после красивого удара в дальний. Правда на пути мяча оказался Маханьков.

Центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

Роберто де Дзерби серьезно перетасовал состав после матча в Монако, а единственным футболистом, который сыграл и в ЛЧ, и в Одессе был именно Матвиенко. И сыграл он надежно. В субботу Николай снова вышел в центре обороны, редко ошибался, а также стал автором забитого гола, отмененного после просмотра видеоповтора.

Левый защитник - Владислав Дубинчак, "Днепр-1"

Фулбек не подошел Мирче Луческу, однако в Днепре он всегда получает место в старте, где выдает классные матчи. Пятый тур не стал исключением. Дубинчак постоянно терроризировал защиту "Руха", не давая тем особого времени на отдых. На счету Влада большое количество опасных подключений, а также два мощных выстрела. Особенно опасным вышел удар после подачи углового, правда Панькив сыграл достаточно надежно.

Опорный полузащитник - Даниил Игнатенко, "Днепр-1"

Не поверите, но уроженец Запорожья, который всегда больше ориентируется на оборону, был одним из самых опасных футболистов днепрян в матче с "Рухом". Он скидывал партнерам под удар, несколько раз прицеливался сам, после чего нанес шикарный удар в дальнюю девять, открыв счет в матче. У Игнатенко непросто складывалось начало сезона, однако после игры пятого тура он должен получить еще один шанс. И не только из-за дисквалификации конкурентов по позиции.

Правый полузащитник - Александр Скляр, "Ворскла"

Определить позицию Скляра в "Ворскле" Максимова достаточно трудно. Он отвечает за большой участок поля, постоянно перемещается и много атакует. Если раньше он был футболистом разрушения, то сейчас стал неплохо подключаться к атакам, ассистировать и забивать. В матче с "Металлистом 1925" Скляр отдал голевую при первом голе, а после его прострела во втором тайме Ткачук срезал мяч в свои ворота. Очень продуктивный матч от 30-летнего игрока.

Центральный полузащитник - Николай Шапаренко, "Динамо"

Спойлер - в центре поля будет столичный дуэт. Первый его представитель - молодой Шапаренко, который уже второй сезон подряд продолжает прогрессировать под крылом Луческу. В игре с "Десной" он хорошо продвигал мяч, контролировал центр поля, а также помог отличиться коллеге во время первого взятия ворот. И пусть один его товарищ был куда ярче, не отметить стараний Шапаренко мы не могли.

Центральный полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Наиболее яркий игрок тура, а может и старта всего сезона. Буяльский в матче с "Десной" сделал самое главное - открыл счет. Да еще как - очередным шикарным выстрелом. Во втором тайме Виталий отметился еще одним точным ударом, что говорит само за себе - в игре против лидера именно "Буяла" был главной звездой. Это претендент на основу сборной. Так ведь, Александр Васильевич?

Левый полузащитник - Михаил Мудрик, "Шахтер"

Если Буяльский забил дважды, то Мудрик столько же раз выступил в качестве ассистента своим партнерам. К молодому дарованию "Шахтера" можно относиться по-разному, однако с одесситами он провел добротный матч. У "моряков" хватало дыр в обороне, что позволяло Мудрику играть на скорости, разгонять атаки и пробивать самому. Отдав по голевой в каждом из таймов, Мудрик мог также забить дебютный гол за "горняков", однако не попал в дальний угол после сольного прохода. В целом, он наиграл на попадание в сборную тура.

Нападающий - Шахаб Захеди, "Заря"

Скажем прямо, на эту позицию мы рассматривали двух игроков - Довбика и Шахаба. Первый был очень продуктивный, цеплялся за мячи, скидывал партнерам и часто пробивал в сторону ворот соперника. Второй - забил дважды. И, как нам кажется, для форварда это важнее. После ухода из "Олимпика", карьера Шахаба пошла немного на спад, но в игре с "Мариуполем" он очень старался забить, и удача повернулась к нему лицом. Жаль, что во втором тайме он покинул поле из-за повреждения (степень серьезности пока неизвестна). Такой футболист пригодился бы с "Рапидом".

Тренер - Мирча Луческу, "Динамо"

Румынский тренер еще окончательно не вернулся в тренерскую зону, однако уже получил свое первое признание в качестве тренера тура. Мирча Михайлович пропустил несколько матчей своей команды, однако мы уверенны, что всем процессом (тренировки, формирование состава и прочее) руководил именно он. Пусть и в удаленном режиме. Его "Динамо" обыграло лидировавшую "Десну" 4:0. Кому-то нужны другие аргументы?