Колос отреагировал на слухи о переходе голкипера Волынца в польский клуб

"Колос" отреагировал на слухи о переходе голкипера Евгения Волынца в другой клуб.

"Чтобы прекратить слухи, которые распространяют далеки от клуба журналисты, официально сообщаем и успокаиваем наших болельщиков.

Евгений Волынец на сегодняшний день травмирован и именно поэтому не принимал участия в последнем матче "Колоса" против "Александрии".

Никаких переговоров с любым клубом о переходе Евгения Волынца ФК "Колос" не ведет и не вел!", - сказано в пресс-службе клуба.