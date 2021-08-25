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Колос отреагировал на слухи о переходе голкипера Волынца в польский клуб

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболиста сватали в чемпионат Польши

Колос отреагировал на слухи о переходе голкипера Волынца в польский клуб

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" отреагировал на слухи о переходе голкипера Евгения Волынца в другой клуб.

"Чтобы прекратить слухи, которые распространяют далеки от клуба журналисты, официально сообщаем и успокаиваем наших болельщиков.

Евгений Волынец на сегодняшний день травмирован и именно поэтому не принимал участия в последнем матче "Колоса" против "Александрии".

Никаких переговоров с любым клубом о переходе Евгения Волынца ФК "Колос" не ведет и не вел!", - сказано в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что 27-летний Волынец близок к переходу в польский "Ракув".

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2021 в 13:18
Волынец остаёться --тренер Костышин думает подать в отставку --в колхозе нужен пастух и свинарь
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