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Сампдория вновь сделала предложение Динамо по Супряге

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянский клуб ожидает ответа от "бело-синих"

Сампдория вновь сделала предложение Динамо по Супряге

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга по-прежнему входит в сферу интересов "Сампдории".

По данным Sky Sports Italia, итальянский клуб сделал новое предложение киевлянам по трансферу форварда и ожидает ответа от "бело-синих".

Отмечается, что в гонке за Супрягой остается и "Дженоа". Гриффоны вернулись к варианту с подписанием 21-летнего украинца и могут перехватить форварда у принципиального соперника.

Напомним, "Сампдория" уже длительное время пытается договориться с "Динамо" о трансфере Супряги. Однако стороны никак не могут согласовать стоимость футболиста.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Sky Sports Italia

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Комментарии (9)
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Primeval (Одесса)
25.08.2021 в 14:34
Лучше бы был в Днепре, продали бы точно
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 14:16
Санта Барбара. Але ще є 6 діб
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 14:24
Господи! Дай нам всем сил и терпения и этот период выдержать! ;)
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+1
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
25.08.2021 в 14:15
Та продайте вже його нарешті, хай пацан попробує свої сили в європейській команді. Ладно був би він основним. Ну сидить на лавці ж весь час. Чи Суркіс думає, що без ігрової практики його ціна буде зростати? Супряга - не вино!!!
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 14:16
Супряга буде одним з кращих у Серії.
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+3
-1
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
25.08.2021 в 14:20
Може буде, може не буде. Якщо він навіть не спробує, ми цього ніколи не дізнаємось.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
25.08.2021 в 14:22
ну типо жалко такого таланта отдавать даром)
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+1
-1
Бандерштадт (Львів)
25.08.2021 в 14:30
то давайте згноїмо його на лавці) Нехай посидить пару років на лавці, а потім піде в аматорах грати
0
0
тутти-10 (Сумська область)
25.08.2021 в 14:31
Нажаль, вже і на лавці не сидить. Навіть в заявку не потрапляє. А цим все грошей мало
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+1
0


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