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Сампдория вновь сделала предложение Динамо по Супряге
Итальянский клуб ожидает ответа от "бело-синих"
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга по-прежнему входит в сферу интересов "Сампдории".
По данным Sky Sports Italia, итальянский клуб сделал новое предложение киевлянам по трансферу форварда и ожидает ответа от "бело-синих".
Отмечается, что в гонке за Супрягой остается и "Дженоа". Гриффоны вернулись к варианту с подписанием 21-летнего украинца и могут перехватить форварда у принципиального соперника.
Напомним, "Сампдория" уже длительное время пытается договориться с "Динамо" о трансфере Супряги. Однако стороны никак не могут согласовать стоимость футболиста.
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