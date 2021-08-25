Сампдория вновь сделала предложение Динамо по Супряге

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга по-прежнему входит в сферу интересов "Сампдории".

По данным Sky Sports Italia, итальянский клуб сделал новое предложение киевлянам по трансферу форварда и ожидает ответа от "бело-синих".

Отмечается, что в гонке за Супрягой остается и "Дженоа". Гриффоны вернулись к варианту с подписанием 21-летнего украинца и могут перехватить форварда у принципиального соперника.

Напомним, "Сампдория" уже длительное время пытается договориться с "Динамо" о трансфере Супряги. Однако стороны никак не могут согласовать стоимость футболиста.