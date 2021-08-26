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Сидклей прибыл в Грецию для подписания контракта с ПАОКом
От старшего Луческу - к младшему
t.me/footballua_tv
Греческий ПАОК арендует бразильского защитника "
Об этом можно говорить почти как о состоявшемся факте, так как футболист уже прибыл в Салоники, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом.
Как утверждают приближенные к "Динамо" источники, это будет годичная аренда с первоочередным правом выкупа.
Напомним, что ПАОК тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу. Также ранее сообщалось, что греческий клуб не будет платить за аренду динамовца, но обязуется выкупить контракт игрока.
Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против "Миная" и "Ингульца". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
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