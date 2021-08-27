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Бущан: Срочная операция не нужна. Придется пропустить определенный период времени

Премьер-лига
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Игроку не понадобится хирургическое вмешательство

Бущан: Срочная операция не нужна. Придется пропустить определенный период времени

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан получил результаты МРТ, которые выявили межпозвоночную грыжу. Футболист рассказал о сроках своего восстановления и общем состоянии здоровья.

"Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал по возвращению в Киев после товарищеской игры с "Интером". Спину вправили и попустило, но в игре с "Ингульцом" почувствовал дискомфорт в пояснице.

Записался на МРТ. Там уже выявили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.

К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно", — подытожил Бущан.

Ранее главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу сообщал, что кипер может быть прооперирован.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
fanday.net

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