Перелом лицевой кости. Защитнику Колоса будет сделана операция

Защитник "Колоса" Евгений Новак получил травму в матче 5-го тура УПЛ против "Александрии" (0:1).

По информации телеканалов "Футбол 1/2/3", у 32-летнего футболиста перелом лицевой кости. Отмечается, что в ближайшее время защитник будет прооперирован.

О сроках восстановления не сообщается.

Травму Новак получил после столкновения с нападающим "Александрии" Клаудио Спинелли. Добавим, что в нынешнем сезоне Евгений сыграл в четырех матчах "Колоса" и забил 1 гол.