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Перелом лицевой кости. Защитнику Колоса будет сделана операция

Премьер-лига
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Футболист получил серьезную травму в матче 5-го тура УПЛ

Перелом лицевой кости. Защитнику Колоса будет сделана операция

Фото: ФК Колос

Новина українською

Защитник "Колоса" Евгений Новак получил травму в матче 5-го тура УПЛ против "Александрии" (0:1).

По информации телеканалов "Футбол 1/2/3", у 32-летнего футболиста перелом лицевой кости. Отмечается, что в ближайшее время защитник будет прооперирован.

О сроках восстановления не сообщается.

Травму Новак получил после столкновения с нападающим "Александрии" Клаудио Спинелли. Добавим, что в нынешнем сезоне Евгений сыграл в четырех матчах "Колоса" и забил 1 гол.

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В статье: Евгений Новак ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол NEWS

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