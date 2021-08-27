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Перелом лицевой кости. Защитнику Колоса будет сделана операция
Футболист получил серьезную травму в матче 5-го тура УПЛ
Фото: ФК Колос
Защитник "Колоса" Евгений Новак получил травму в матче 5-го тура УПЛ против "Александрии" (0:1).
По информации телеканалов "Футбол 1/2/3", у 32-летнего футболиста перелом лицевой кости. Отмечается, что в ближайшее время защитник будет прооперирован.
О сроках восстановления не сообщается.
Травму Новак получил после столкновения с нападающим "Александрии" Клаудио Спинелли. Добавим, что в нынешнем сезоне Евгений сыграл в четырех матчах "Колоса" и забил 1 гол.
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Источник:Футбол NEWS
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