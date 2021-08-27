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Монзуль рассудит Минай - Шахтёр и VAR на 4-х матчах. Судейские назначения на 6-й тур УПЛ

Премьер-лига
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"Динамо" - "Колос" рассудит Александр Омельченко

Монзуль рассудит Минай - Шахтёр и VAR на 4-х матчах. Судейские назначения на 6-й тур УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ сезона 2021/22.

6-й тур

27 августа (пятница)

"Черноморец" - "Александрия". Одесса. Стадион "Черноморец". 19:30. Арбитр - Шандор А. А (Львов)

28 августа (суббота)

"Ингулец" - "Мариуполь". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 14:00. Арбитр - Кривушкин Д.В (Харьков)

"Металлист 1925" - "Днепр-1". Харьков. Стадион ОСК "Металлист".17:00. Арбитр - Арановский Е.А (Киев), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л (Киевская обл.)

"Динамо" - "Колос". Киев. Стадион НСК "Олимпийский". 19:30. Арбитр - Омельченко А.В (Славянск), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю (Херсон).

29 августа (воскресенье)

"Десна" - "Верес". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 14:00. Арбитр - Панчишин Д.И (Харьков)

"Минай" - "Шахтер". Ужгород. Стадион "Авангард".17:00. Арбитр - Монзуль К.В (Харьков), Арбитр ВАА - Бойко С.М (Киевская обл.)

"Заря" - "Ворскла". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19:30. Арбитр - Балакин М.О, Арбитр ВАА - Копиевский В.В (Кропивницкий)

"Рух" - "Львов". Львов. Стадион "Арена-Львов".19:30. Арбитр - Романов В.М (Днепр)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 14:05
Ахахаха, ждем пенальти или удаление от ВарВары. Рыжий из бункера знает кого надо ставить, чтобы не проиграть. Клоунада
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Я так думаю... (КиЇв)
27.08.2021 в 13:56
ВАА це те саме що ВАР чи щось інше? ;)
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СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 14:06
Это украинская версия. ВАА можно купить, чем превосходно пользуется бразильская помойка
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