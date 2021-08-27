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Монзуль рассудит Минай - Шахтёр и VAR на 4-х матчах. Судейские назначения на 6-й тур УПЛ
"Динамо" - "Колос" рассудит Александр Омельченко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ сезона 2021/22.
6-й тур
27 августа (пятница)
"Черноморец" - "Александрия". Одесса. Стадион "Черноморец". 19:30. Арбитр - Шандор А. А (Львов)
28 августа (суббота)
"Ингулец" - "Мариуполь". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 14:00. Арбитр - Кривушкин Д.В (Харьков)
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Харьков. Стадион ОСК "Металлист".17:00. Арбитр - Арановский Е.А (Киев), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л (Киевская обл.)
"Динамо" - "Колос". Киев. Стадион НСК "Олимпийский". 19:30. Арбитр - Омельченко А.В (Славянск), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю (Херсон).
29 августа (воскресенье)
"Десна" - "Верес". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 14:00. Арбитр - Панчишин Д.И (Харьков)
"Минай" - "Шахтер". Ужгород. Стадион "Авангард".17:00. Арбитр - Монзуль К.В (Харьков), Арбитр ВАА - Бойко С.М (Киевская обл.)
"Заря" - "Ворскла". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19:30. Арбитр - Балакин М.О, Арбитр ВАА - Копиевский В.В (Кропивницкий)
"Рух" - "Львов". Львов. Стадион "Арена-Львов".19:30. Арбитр - Романов В.М (Днепр)
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