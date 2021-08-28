Буяльский не умеет забивать некрасиво. ВИДЕО очередного шедевра Виталия в игре с Колосом

Матч против "Колоса" складывается для "Динамо" очень просто. Уже в первом тайме киевляне забили в ворота соперника четыре мяча (пока писалась новость – пришел пятый и шестой). Если первые три - пример командной работы и подготовки, то четвертый - это еще и индивидуальное мастерство. Автором гола стал Виталий Буяльский, который эффектно перебросил голкипера Колоса.

К слову, для Буяльского это пятый гол в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ.

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>