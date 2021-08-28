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Буяльский не умеет забивать некрасиво. ВИДЕО очередного шедевра Виталия в игре с Колосом

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек Динамо становится лучшим бомбардиром

Буяльский не умеет забивать некрасиво. ВИДЕО очередного шедевра Виталия в игре с Колосом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Матч против "Колоса" складывается для "Динамо" очень просто. Уже в первом тайме киевляне забили в ворота соперника четыре мяча (пока писалась новость – пришел пятый и шестой). Если первые три - пример командной работы и подготовки, то четвертый - это еще и индивидуальное мастерство. Автором гола стал Виталий Буяльский, который эффектно перебросил голкипера Колоса.

К слову, для Буяльского это пятый гол в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ.

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) лучшие голы
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Комментарии (5)
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
28.08.2021 в 20:40
Боже! Укр. клуби зовсім здуріли! Так піддіватися Динамо! Та ж вониу Лізі Чемпіонів будуть по 4, 5 пропускати від суперників! Вони хоч трохи надрочили гравців динамо а не розслабляли їх! Динамо ж зганьбить весь укр. футбол на євроарені! Ви ж бачили що робило Монако з Шахтарем а Динамо ж як всі розуміють в 100 раз гірше грає!!! Майте совість!!!
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.08.2021 в 20:38
Три гри, три гол... поверх голкіперів це все ж таки ознака майстерності. Головне щоб у наступних матчах не забувай про інші удари! Не такі вишукані, але "надійні".
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.08.2021 в 20:33
Ну подивимось на гарні голи Буяльського у Лізі чемпіонів...
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 20:39
Не сумнівався що будуть
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2021 в 20:32
а Шева не брал его в СБУ--так какой он тренер после этого--зато он уважает подхалима Ротаня который угробил молодёжку и продолжает её гробить
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+1
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