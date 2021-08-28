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Буяльский не умеет забивать некрасиво. ВИДЕО очередного шедевра Виталия в игре с Колосом
Хавбек Динамо становится лучшим бомбардиром
фото - Олександр Приходько
Матч против "Колоса" складывается для "Динамо" очень просто. Уже в первом тайме киевляне забили в ворота соперника четыре мяча (пока писалась новость – пришел пятый и шестой). Если первые три - пример командной работы и подготовки, то четвертый - это еще и индивидуальное мастерство. Автором гола стал Виталий Буяльский, который эффектно перебросил голкипера Колоса.
К слову, для Буяльского это пятый гол в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ.
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