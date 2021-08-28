Вербич: Когда Луческу на тренерской скамейке, мы даже мыслим по-другому на поле

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич дал комментарий после победы над "Колосом" (7:0):

- Насколько неожиданной стала победа над "Колосом" с таким крупным счетом?

- Мы каждую игру начинаем очень мотивированными. Если удается забить быстрый мяч, потом становится гораздо легче. С "Ингульцом" не удалось этого сделать, а с "Вересом", "Десной" и сегодня получилось - и посмотрите, как все закончилось. Ребята очень хорошо сыграли первый тайм, выдержали высокий темп, и "Колос" просто не смог сыграть на таком же уровне.

- Насколько важно для тебя было почувствовать игровой ритм после травмы?

- Я очень рад, что удалось выйти сегодня на поле. Но все равно надо много работать, чтобы набрать кондиции и вернуться в свою лучшую форму.

- Насколько важна роль Мирчи Луческу непосредственно у команды на тренерской скамейке во время матча?

- Когда он рядом с командой, то футболисты иначе действуют на поле. Не знаю, почему, но так оно и есть. С "Интером" в Милане и против "Ингульца" его не было с командой - и вы видели, какие результаты получились. Когда же он на тренерской скамейке, то мы даже мыслим по-другому на поле.