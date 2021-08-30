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Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1
48 очень крутых фотографий от Марии Шайк
Фото: UA-Футбол / Автор - Мария Шайк
Харьковчане были близки к тому, чтобы прервать свою двухматчевую серию поражений. Команда Валерия Кривенцова даже первой забила. Но удержать даже ничью не удалось. Игор Йовичевич
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