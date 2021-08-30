Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1

Харьковчане были близки к тому, чтобы прервать свою двухматчевую серию поражений. Команда Валерия Кривенцова даже первой забила. Но удержать даже ничью не удалось. Игор Йовичевич после матча признал, что его коллектив победу в этой встрече не заслужил, тем не менее, проявив характер, игроки СК смогли переломить ход встречи, которая складывалась для них очень неудачно. Ещё раз переживаем эмоции от игры шестого тура УПЛ на ОСК "Металлист" вместе с крутыми работами нашего фотографа Марии Шайк.

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