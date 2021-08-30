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Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1

Премьер-лига
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48 очень крутых фотографий от Марии Шайк

Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1

Фото: UA-Футбол / Автор - Мария Шайк

Марія Шайк Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковчане были близки к тому, чтобы прервать свою двухматчевую серию поражений. Команда Валерия Кривенцова даже первой забила. Но удержать даже ничью не удалось. Игор Йовичевич после матча признал, что его коллектив победу в этой встрече не заслужил, тем не менее, проявив характер, игроки СК смогли переломить ход встречи, которая складывалась для них очень неудачно. Ещё раз переживаем эмоции от игры шестого тура УПЛ на ОСК "Металлист" вместе с крутыми работами нашего фотографа Марии Шайк.

Фотогалерея

Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 1Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 2Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 1Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 2Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 3Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 4Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 5Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 6Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 7Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 8Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 9Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 10Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 11Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 12Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 13Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 14Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 15Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 16Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 17Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 18Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 19Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 20Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 21Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 22Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 23Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 24Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 25Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 26Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 27Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 28Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 29Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 30Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 31Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 32Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 33Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 34Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 35Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 36Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 37Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 38Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 39Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 40Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 41Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 42Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 43Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 44Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 45Днепровский характер. ФОТО репортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 - фото 46
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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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