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Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов по полученным доходам за трансферы за последние 10 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Такую статистику дает FIFA

Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов по полученным доходам за трансферы за последние 10 лет

Новина українською

ФИФА выпустил большой отчет по трансферам за последние 10 лет.

В рейтинге есть и два украинских клуба - Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов мира по полученным доходам за трансферы игроков.

Шахтер расположился на 26-м месте, Динамо – на 30-м.

Отметим, что в первой тройке – Банфика, Спортинг и Барселона.

Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов по полученным доходам за трансферы за последние 10 лет - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FIFA

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Комментарии (3)
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hajo23
30.08.2021 в 16:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Алекс1955 (Донецк)
30.08.2021 в 16:23
Интересно, как они считали место команды в рейтинге, числа в двух правых колонках идут не по порядку?
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
30.08.2021 в 16:38
тоже не понял. во второй колонке в% тоже не по порядку.
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0
0


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