Премьер-лига
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Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов по полученным доходам за трансферы за последние 10 лет
Такую статистику дает FIFA
ФИФА выпустил большой отчет по трансферам за последние 10 лет.
В рейтинге есть и два украинских клуба -
Шахтер расположился на 26-м месте, Динамо – на 30-м.
Отметим, что в первой тройке – Банфика, Спортинг и Барселона.
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Источник:FIFA
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Комментарии (3)
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hajo23
30.08.2021 в 16:35
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Алекс1955 (Донецк)
30.08.2021 в 16:23
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alktus (Хмельницкий)
30.08.2021 в 16:38
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