Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов по полученным доходам за трансферы за последние 10 лет

ФИФА выпустил большой отчет по трансферам за последние 10 лет.

В рейтинге есть и два украинских клуба - Шахтер и Динамо - в топ-30 клубов мира по полученным доходам за трансферы игроков.

Шахтер расположился на 26-м месте, Динамо – на 30-м.

Отметим, что в первой тройке – Банфика, Спортинг и Барселона.