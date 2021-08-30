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Динамо завтра объявит о трансфере Витиньо

Премьер-лига
(3 голосов)

Все детали уже улажены

Динамо завтра объявит о трансфере Витиньо

Foto: Divulgação/Athletico

Новина українською

Вингер "Атлетико Паранаэнсе" Витор Наум (Витиньо) прилетел в столицу Украины Киев для перехода в "Динамо". Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Сегодня футболист уже проходит медосмотр, а завтра (31 августа) о подписании бразильца киевский клуб объявит официально.

Ранее сообщалось, что последняя цифра за трансфер, которая озвучивалась в СМИ - 6 млн евро.

Также ожидается, что контракт с игроком будет подписан на 5 лет.

Наум с 2019-го года выступает в основном составе "Атлетико Паранаэнсе". Всего в его активе 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (11)
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Кююмалайнен (Київ)
30.08.2021 в 20:00
Посмотрим, что за Витёк такой
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0
0
Golfik25 (Киев)
30.08.2021 в 19:55
Отличная новость
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
30.08.2021 в 19:36
Таки сняли с пальмы этого Васю Петю?
Ответить
0
-4
Golfik25 (Киев)
30.08.2021 в 19:55
И тебя посадили вместо него
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+2
0
Рівнянин (Рівне)
30.08.2021 в 19:56
Таких,знятих з пальм,у Шахтарі 90 %.Якось туди-сюди бігають...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.08.2021 в 19:34
Событие однако...
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0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
30.08.2021 в 19:33
Уже испугался, что это про полено какаленка
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
30.08.2021 в 19:09
Нікакіньо цей Вітіньо
Ответить
0
-4
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
30.08.2021 в 19:05
Буде ще один Вітя).
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
30.08.2021 в 18:57
Как раз Супряге на поддмену.
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0
-1
royalstas (Вінниця)
30.08.2021 в 19:34
Супряга лівий вінгер? Супряга грає щоб його підміняти? Що ти нахрен несеш?.......
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+1
0


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