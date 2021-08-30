Динамо завтра объявит о трансфере Витиньо

Вингер "Атлетико Паранаэнсе" Витор Наум (Витиньо) прилетел в столицу Украины Киев для перехода в " Динамо ". Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Сегодня футболист уже проходит медосмотр, а завтра (31 августа) о подписании бразильца киевский клуб объявит официально.

Ранее сообщалось, что последняя цифра за трансфер, которая озвучивалась в СМИ - 6 млн евро.

Также ожидается, что контракт с игроком будет подписан на 5 лет.

Наум с 2019-го года выступает в основном составе "Атлетико Паранаэнсе". Всего в его активе 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах.