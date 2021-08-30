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Динамо завтра объявит о трансфере Витиньо
Все детали уже улажены
Foto: Divulgação/Athletico
Вингер "Атлетико Паранаэнсе" Витор Наум (Витиньо) прилетел в столицу Украины Киев для перехода в "
Сегодня футболист уже проходит медосмотр, а завтра (31 августа) о подписании бразильца киевский клуб объявит официально.
Ранее сообщалось, что последняя цифра за трансфер, которая озвучивалась в СМИ - 6 млн евро.
Также ожидается, что контракт с игроком будет подписан на 5 лет.
Наум с 2019-го года выступает в основном составе "Атлетико Паранаэнсе". Всего в его активе 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах.
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