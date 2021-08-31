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Шабанов останется в Динамо

Премьер-лига
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Киевляне предпочли оставить Артема в команде

Шабанов останется в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов не покинет киевский клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовалась луганская "Заря" и "Днепр-1", но киевляне предпочли оставить Артема в команде.

Отмечается также, что "Динамо" рассматривает вариант с подписанием еще одного защитника. Но окажется ли он по итогу в клубе или нет - зависит от Мирчи Луческу.

Добавим, что 29-летний Шабанов сыграл лишь в одном матче "Динамо" против "Колоса" (7:0).

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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