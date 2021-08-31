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Шабанов останется в Динамо
Киевляне предпочли оставить Артема в команде
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Артем Шабанов не покинет киевский клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.
Ранее сообщалось, что футболистом интересовалась луганская "Заря" и "Днепр-1", но киевляне предпочли оставить Артема в команде.
Отмечается также, что "Динамо" рассматривает вариант с подписанием еще одного защитника. Но окажется ли он по итогу в клубе или нет - зависит от Мирчи Луческу.
Добавим, что 29-летний Шабанов сыграл лишь в одном матче "Динамо" против "Колоса" (7:0).
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