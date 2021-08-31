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Салернитана близка к подписанию Жерсона Родригеса
Трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером
"Салернитана" близка к подписанию вингера "Динамо" Жерсона Родригеса. Об этом сообщает SkySport.
Добавим, что источник не раскрывает какие-либо детали трансфера футболиста.
25-летний Родригес выступает за "Динамо" с 2019 года. В нынешнем чемпионате УПЛ на счету Жерсона 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.
Его контракт с киевским клубом действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.
Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером.
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