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Салернитана близка к подписанию Жерсона Родригеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером

Салернитана близка к подписанию Жерсона Родригеса

Новина українською

"Салернитана" близка к подписанию вингера "Динамо" Жерсона Родригеса. Об этом сообщает SkySport.

Добавим, что источник не раскрывает какие-либо детали трансфера футболиста.

25-летний Родригес выступает за "Динамо" с 2019 года. В нынешнем чемпионате УПЛ на счету Жерсона 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.

Его контракт с киевским клубом действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером.

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В статье: Динамо (Киев) Салернитана (Италия) Жерсон Родригес
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Источник:
SkySport

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Комментарии (1)
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wit666 (Одесса)
31.08.2021 в 09:35
Один гол в ворота сб. Португалии и всё звезда переросла Динамо! В шею, под зад и... ну Суркис разберётся.
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