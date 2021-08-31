Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена
Голкипер "Динамо" обратился с просьбой к фанатам
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан попросил фанатов правильно называть его имя.
"Я раз и навсегда хочу на всеобщее обозрение сказать, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена.
Меня с детства все Жорой называют – пожалуйста, так и называйте. Можете Георгием.
Когда слышу на улице в спину кричат: "Григорий, Григорий", принципиально не оборачиваюсь, и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь", - приводит слова голкипера журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в Facebook.
Популярное сейчас
- Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4
- Усиление перед ЛЧ: Шериф Вернидуба подписал игрока, которого сватали в Динамо
- Украинский призер Паралимпиады отказался на подиуме фотографироваться с россиянами
- УПЛ. Минай - Шахтер 1:1. Отпраздновали, называется, день шахтера
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО