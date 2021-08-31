  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена

Премьер-лига
(5 голосов)

Голкипер "Динамо" обратился с просьбой к фанатам

Бущан: Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан попросил фанатов правильно называть его имя.

"Я раз и навсегда хочу на всеобщее обозрение сказать, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена.

Меня с детства все Жорой называют – пожалуйста, так и называйте. Можете Георгием.

Когда слышу на улице в спину кричат: "Григорий, Григорий", принципиально не оборачиваюсь, и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь", - приводит слова голкипера журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБущан: Срочная операция не нужна. Придется пропустить определенный период времени
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.08.2021 в 11:51
делай, жора, выводы об интеллектуальном уровне таких гусей!
Ответить
+2
0
dabo47
31.08.2021 в 11:21
vp tennis com(ввести в гугл) - Инсайдерская информация от первоисточника. Бесплатные прогнозы для новых пользователей(до конца акции 6 дней). Заходим и забираем пока есть такая возможность
Ответить
0
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
31.08.2021 в 11:06
Як я досі жив без цієї інформації?
Ответить
0
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
31.08.2021 в 11:04
Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...