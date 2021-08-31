Бущан: Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан попросил фанатов правильно называть его имя.

"Я раз и навсегда хочу на всеобщее обозрение сказать, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаях меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена.

Меня с детства все Жорой называют – пожалуйста, так и называйте. Можете Георгием.

Когда слышу на улице в спину кричат: "Григорий, Григорий", принципиально не оборачиваюсь, и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь", - приводит слова голкипера журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в Facebook.