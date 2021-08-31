Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда

"Ворскла" подписала бразильского форварда Лукаса Рангеля. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.

Контракт 26-летнего футболиста рассчитан на 2 года.

Последним клубом Рангеля был финский "КуПС", который ранее выбил "Ворсклу" из Лиги конференций. Также он забил решающий гол в ответном матче против полтавчан (2:3, общий счет 4:5).

Отмечается, что футболист досрочно разорвал контракт со своим прошлым клубом. Портал Transfermarkt оценивает переход бразильца в 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Лукас за "КуПС" отличился пятью голами в восьми матчах.