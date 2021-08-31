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Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда
Срок соглашения рассчитан до 2023 года
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" подписала бразильского форварда Лукаса Рангеля. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.
Контракт 26-летнего футболиста рассчитан на 2 года.
Последним клубом Рангеля был финский "КуПС", который ранее выбил "Ворсклу" из Лиги конференций. Также он забил решающий гол в ответном матче против полтавчан (2:3, общий счет 4:5).
Отмечается, что футболист досрочно разорвал контракт со своим прошлым клубом. Портал Transfermarkt оценивает переход бразильца в 250 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Лукас за "КуПС" отличился пятью голами в восьми матчах.
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