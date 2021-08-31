  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Срок соглашения рассчитан до 2023 года

Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" подписала бразильского форварда Лукаса Рангеля. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.

Контракт 26-летнего футболиста рассчитан на 2 года.

Последним клубом Рангеля был финский "КуПС", который ранее выбил "Ворсклу" из Лиги конференций. Также он забил решающий гол в ответном матче против полтавчан (2:3, общий счет 4:5).

Отмечается, что футболист досрочно разорвал контракт со своим прошлым клубом. Портал Transfermarkt оценивает переход бразильца в 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Лукас за "КуПС" отличился пятью голами в восьми матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Лукас Рангель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Golfik25 (Киев)
31.08.2021 в 15:05
Покупать надо было его до игры с купсом. Сейчас уже поздно и баласт
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
31.08.2021 в 14:47
Ну все, теперь уж точно пройдут в ЛК )
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...