Буяльский второй раз подряд забивает лучший гол тура в УПЛ - ВИДЕО

UA-Футбол подводит итоги голосования читателей за звание лучшего гола шестого тура чемпионата Украины. На этот раз на победу претендовали четыре результативных удара, однако борьбы не получилось. С огромным отрывом победил Виталий Буяльский, который причастен к разгрому "Колоса". За его эффектный парашют проголосовали 74% респондентов.

Интересно, что Буяльский второй раз подряд забирает почетный приз - в пятом туре он победил с голом в ворота "Десны". Также Виталий собрал большинство голосов по итогам третьего тура, когда забил победный в ворота "Зари".

Второе место занял Михаил Сергийчук из "Вереса" за гол в ворота "Десны". Замкнул тройку гол Рустама Ахмедзаде из "Миная" в противостоянии с "Шахтером".