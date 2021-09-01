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Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут
Итальянцы хотели арендовать Владислава с правом выкупа
Фото: facebook.com/fcdynamoua
В ночь на 1 сентября в Европе закрывалось летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato.it, руководство "Динамо" и "Специи" вели переговоры о переходе форварда Владислава Супряги. Отмечается, что итальянский клуб хотел арендовать украинца с правом выкупа.
Однако трансфер не состоялся из-за того, что стороны не успели вовремя его завершить. По данным источника, на сделку клубам не хватило 15 минут.
Ранее сообщалось, что киевляне отдали 21-летнего форварда в аренду во французский "Труа". Также интерес к украинцу приписывали "Салернитаны", "Сампдории", "Дженоа", "Торино", "Удинезе" и "Кальяри", однако до продажи дело так и не дошло.
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