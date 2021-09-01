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Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Итальянцы хотели арендовать Владислава с правом выкупа

Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

В ночь на 1 сентября в Европе закрывалось летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.it, руководство "Динамо" и "Специи" вели переговоры о переходе форварда Владислава Супряги. Отмечается, что итальянский клуб хотел арендовать украинца с правом выкупа.

Однако трансфер не состоялся из-за того, что стороны не успели вовремя его завершить. По данным источника, на сделку клубам не хватило 15 минут.

Ранее сообщалось, что киевляне отдали 21-летнего форварда в аренду во французский "Труа". Также интерес к украинцу приписывали "Салернитаны", "Сампдории", "Дженоа", "Торино", "Удинезе" и "Кальяри", однако до продажи дело так и не дошло.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга Специя
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Источник:
Calciomercato.it

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Комментарии (25)
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Андрей(Киев) (Киев)
01.09.2021 в 13:23
Может не минут, а мозгов, или в Динамо забыли какая дата.
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okolegko (Київ)
01.09.2021 в 13:22
Одразу на думку приходить жарт про поганого танцівника та дещо нижче пояса
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0
0
Footballers (Умань)
01.09.2021 в 13:19
Як несподівано)
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.09.2021 в 13:12
Да не кому нах не нужен не играющий игрок,на Жерсона время хватило а на Супрягу нет,что за бред
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
01.09.2021 в 13:10
Ай-я-яй! И что же теперь будет? Неужели эта эпопея будет отложена до следующего трансферного окна? Скучно же!
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0
0
rtrofimov (baku)
01.09.2021 в 13:00
Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- bit.do/vsisky
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
01.09.2021 в 12:44
Шкода Влада (((. Скільки вже суркіси пацанів загубили. Ну не грає він у вас, ну відпустіть!!! Бажаючі ж є!!!! Так посидить, та і здується((( Жаль. Коли вони нажруться с..у ..к ..и
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+2
0
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 12:32
Супряга - неплохой футболист, ну до уровня ДК, может он и не дотягивает, а вот в середняках УПЛ мог играть на приличном уровне. Удачи парню в старом клубе.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
01.09.2021 в 12:45
Та хто вже знає, який він футболіст? Коли він грав?(((
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
01.09.2021 в 13:03
Так до уровня ДК, слава Богу, и Яремчук не дотягивал...
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
01.09.2021 в 12:14
Как там в старом фильме пели - "5 минут, 5 минут - это много или мало..."
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
01.09.2021 в 12:47
У них факс завис. Ублюдки суркіси
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+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 12:08
дело шло на секунды.....но ...бл.......что-то пошло не так.....хитрожопость не прокатила. победило жлобство
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+6
0
Litb@rski (Кёльн)
01.09.2021 в 11:57
Во сказочники...написали бы лучше 10 секунд не хватило....ржачнее было бы
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+4
-1
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 11:56
Всім кортить бути у виграші... Судячи з існуючої інформації в Спеції вирішили спробувати перспективного... Бажано за копійки! А братки бажали заробити... Не домовились...
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 11:50
Рассмешила новость. Себя хоть не обманывайте...))) годам к 28 или когда у него там контракт заканчивается, может и уедет в какой-нибудь польский клуб, пока банка в ДК и хорошая зарплата.
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+5
0
avatar
Цап-царап (Харків)
01.09.2021 в 11:47
"Обманули дурачка на четыре кулочка".
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+1
-2
dalexx (Украина)
01.09.2021 в 11:47
Теперь только в Одессу или в Днепр. Ну ещё можно в Минай)
Ответить
+1
-1
Leolion (Alicante)
01.09.2021 в 11:38
На самом деле жалко пацана, он в дикой дизморали, отдали бы уже и не мучали. Или агента ему менять надо.
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+5
0
V.V.Z (Кропивницкий)
01.09.2021 в 11:53
Согласен. В "нете" с него только ленивый ещё не стебался. А пацан просто заложник ситуации...
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+3
0
wit666 (Одесса)
01.09.2021 в 11:38
Неожиданный поворот
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+1
0
Arni-86 (Одесса)
01.09.2021 в 11:36
все лето вели переговоры, в итоге не хватило 15 мин - не удивительно
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+9
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.09.2021 в 11:33
Браво! Молодці!
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0
-1
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 11:32
Все той же факс заїло..... Заспокойтесь уже Супряга нікому не потрібний! Чорноморець то його!
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+1
-3
Наш (Одесса)
01.09.2021 в 11:31
А агент всё не может успокоиться...
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+3
0


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