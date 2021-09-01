Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут

В ночь на 1 сентября в Европе закрывалось летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.it, руководство "Динамо" и "Специи" вели переговоры о переходе форварда Владислава Супряги. Отмечается, что итальянский клуб хотел арендовать украинца с правом выкупа.

Однако трансфер не состоялся из-за того, что стороны не успели вовремя его завершить. По данным источника, на сделку клубам не хватило 15 минут.

Ранее сообщалось, что киевляне отдали 21-летнего форварда в аренду во французский "Труа". Также интерес к украинцу приписывали "Салернитаны", "Сампдории", "Дженоа", "Торино", "Удинезе" и "Кальяри", однако до продажи дело так и не дошло.