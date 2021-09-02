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Бущан: Шахтеру удобно в Киеве? Пожалуйста! Нет проблем

Премьер-лига
(1 голосов)

Но в донецкий клуб кипер бы не перешел

Бущан: Шахтеру удобно в Киеве? Пожалуйста! Нет проблем

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в интервью еженедельнику "Футбол" рассказал о возможном и желаемом развитии своей краьеры.

— Контракт с "Динамо" у вас до лета 2023-го. Новый не подписали?

— Нет. Пока не было никаких разговоров.

— Есть ощущение, что играть за какой-то другой клуб, кроме "Динамо", вы не сможете.

— Мне хотелось бы попробовать себя в Европе.

— Есть предпочтение?

— Выше всего Англия, но мне нравятся Италия и Германия. Клубы? В детстве болел за "Барселону", потом поддерживал Буффона и симпатизировал "Ювентусу".

— Если бы позвал "Шахтер" на контракт в несколько раз лучше, поразмыслили бы?

— Исключено.

— Как вы относитесь к тому, что "Шахтер" базируется в Киеве? И не странно, что на "Шахтер" иногда приходит больше болельщиков, чем на киевское "Динамо"?

— Я этого не замечал. Возможно, на еврокубковые матчи. А к тому, что "Шахтер" разместился в Киеве, отношусь с пониманием. Вы знаете ситуацию в нашей стране. Нужно с уважением относиться к этому, не дай Бог пережить такое. И это хорошо, что в сложившихся условиях "Шахтер" не существует, а полноценно живет. Им удобно здесь. Пожалуйста! Нет проблем.

— У вас есть друзья в "Шахтере"?

— Да, конечно. Андрюха Пятов, Марлос, Серега Кривцов, Коля Матвиенко. Мы здорово общаемся в сборной, никакого деления по своим группкам нет.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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Водитель трамвая (Бухарест)
02.09.2021 в 23:02
А Дрыщан-то, похоже, умнее полярных петухов!
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0
0
prostors (Вольногорск)
02.09.2021 в 22:39
Если бы это был чисто спортивный принцип, это одно. Но когда Денисов с Палкиным пытаются вас с дерьмом мешать, это другое. Вас приняли, так ведите себя культурно, но это не про них. Им надо все обосрать и сказать, что это не они.
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+3
0
Пришта Литин (Київ)
02.09.2021 в 22:44
Даунецкое уху евшее бЬІдло каким бьіло таким и осталось, от сторожа до аХметки с пАлкином с пЕнисовом.
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+2
-1
Соколов (Никополь)
02.09.2021 в 22:19
А Киевлянам удобно что шахтер в Киеве ?
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+3
-3
pyvovarchyk (Львів)
02.09.2021 в 22:54
та ясно, що зручно.а чого суркіси всім безстадіонним командам стадіон Динамо давали минулого року? та й цього року пропонували Руху...можна 75 відсотків ігор грати вдома. це точно зручно.
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+1
0
sergei2020 (Черновцы)
02.09.2021 в 22:16
Уважуха,Жора!!! Красавчик!!!
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+1
-1


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