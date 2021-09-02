Бущан: Шахтеру удобно в Киеве? Пожалуйста! Нет проблем

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан в интервью еженедельнику "Футбол" рассказал о возможном и желаемом развитии своей краьеры.

— Контракт с "Динамо" у вас до лета 2023-го. Новый не подписали?

— Нет. Пока не было никаких разговоров.

— Есть ощущение, что играть за какой-то другой клуб, кроме "Динамо", вы не сможете.

— Мне хотелось бы попробовать себя в Европе.

— Есть предпочтение?

— Выше всего Англия, но мне нравятся Италия и Германия. Клубы? В детстве болел за "Барселону", потом поддерживал Буффона и симпатизировал "Ювентусу".

— Если бы позвал "Шахтер" на контракт в несколько раз лучше, поразмыслили бы?

— Исключено.

— Как вы относитесь к тому, что "Шахтер" базируется в Киеве? И не странно, что на "Шахтер" иногда приходит больше болельщиков, чем на киевское "Динамо"?

— Я этого не замечал. Возможно, на еврокубковые матчи. А к тому, что "Шахтер" разместился в Киеве, отношусь с пониманием. Вы знаете ситуацию в нашей стране. Нужно с уважением относиться к этому, не дай Бог пережить такое. И это хорошо, что в сложившихся условиях "Шахтер" не существует, а полноценно живет. Им удобно здесь. Пожалуйста! Нет проблем.

— У вас есть друзья в "Шахтере"?

— Да, конечно. Андрюха Пятов, Марлос, Серега Кривцов, Коля Матвиенко. Мы здорово общаемся в сборной, никакого деления по своим группкам нет.