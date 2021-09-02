Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Шахтеру удобно в Киеве? Пожалуйста! Нет проблем
Но в донецкий клуб кипер бы не перешел
dynamo.kiev.ua
Голкипер "
— Контракт с "Динамо" у вас до лета 2023-го. Новый не подписали?
— Нет. Пока не было никаких разговоров.
— Есть ощущение, что играть за какой-то другой клуб, кроме "Динамо", вы не сможете.
— Мне хотелось бы попробовать себя в Европе.
— Есть предпочтение?
— Выше всего Англия, но мне нравятся Италия и Германия. Клубы? В детстве болел за "Барселону", потом поддерживал Буффона и симпатизировал "Ювентусу".
— Если бы позвал "Шахтер" на контракт в несколько раз лучше, поразмыслили бы?
— Исключено.
— Как вы относитесь к тому, что "Шахтер" базируется в Киеве? И не странно, что на "Шахтер" иногда приходит больше болельщиков, чем на киевское "Динамо"?
— Я этого не замечал. Возможно, на еврокубковые матчи. А к тому, что "Шахтер" разместился в Киеве, отношусь с пониманием. Вы знаете ситуацию в нашей стране. Нужно с уважением относиться к этому, не дай Бог пережить такое. И это хорошо, что в сложившихся условиях "Шахтер" не существует, а полноценно живет. Им удобно здесь. Пожалуйста! Нет проблем.
— У вас есть друзья в "Шахтере"?
— Да, конечно. Андрюха Пятов, Марлос, Серега Кривцов, Коля Матвиенко. Мы здорово общаемся в сборной, никакого деления по своим группкам нет.
Популярное сейчас
- В бой вступает УПЛ. Известны участники и дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
- Александрия официально арендовала игрока Шахтера
- "Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
- Отражение личной позиции? На форме Селезнева нет эмблемы с контуром Украины, которая есть у других игроков Миная
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО