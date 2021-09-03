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Рух выпустит собственное пиво к матчу против Динамо

Премьер-лига
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Попробовать уникальный напиток можно будет на "Арене Львов" во время игры

Рух выпустит собственное пиво к матчу против Динамо

Олександр Приходько

Новина українською

"Рух" совместно с рестораном "Королевская Пивоварня" запустил производство фирменного клубного пива.

К матчу 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо", который состоится 25 сентября, львовяне изготовят партию собственного крафтового пива.

2 тонны напитка будут в течение 3 недель дозревать в подвалах ресторана.

Попробовать пиво можно будет на "Арене Львов" во время самого матча с "Динамо", также оно будет доступно в ресторане "Королевская Пивоварня".

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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