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Рух выпустит собственное пиво к матчу против Динамо
Попробовать уникальный напиток можно будет на "Арене Львов" во время игры
Олександр Приходько
"Рух" совместно с рестораном "Королевская Пивоварня" запустил производство фирменного клубного пива.
К матчу 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо", который состоится 25 сентября, львовяне изготовят партию собственного крафтового пива.
2 тонны напитка будут в течение 3 недель дозревать в подвалах ресторана.
Попробовать пиво можно будет на "Арене Львов" во время самого матча с "Динамо", также оно будет доступно в ресторане "Королевская Пивоварня".
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Источник:ФК Рух
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